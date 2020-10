Roma: dipendenti della Lottomatica intercettavano i biglietti vincenti e li facevano incassare dai loro famigliari

Scoperta la truffa messa in atto da alcuni dipendenti della Lottomatica: erano riusciti ad escogitare un sistema per intercettare i biglietti milionari vincenti; i biglietti venivano quindi incassati dai propri famigliari. La truffa ha fruttato così 24 milioni di euro, in barba ai potenziali 50 milioni e 400 mila vincitori.

Il sospetto è partito dall’International Game Technology (IGT) che, dai controlli sulla Lottomatica, ha evidenziato degli accessi anomali al sistema informatico; attraverso questi si riusciva ad intercettare tutte le tabaccherie in cui erano stati inviati i biglietti vincenti del “Maxi Miliardario” e del “Super Cash”.

Un incaricato della banda truffaldina pensava poi al resto: recarsi in queste tabaccherie ed acquistare l’intero lotto comprensivo del biglietto vincente; a quel punto, il guadagno veniva suddiviso e investito in titoli bancari.

Roma: operazione “Dea Bendata” scopre la truffa sui Gratta e Vinci

Scoperta dalla Guardia di Finanza la maxi truffa che alcuni dipendenti della Lottomatica avevano ideato: riuscivano, infatti, ad intercettare le tabaccherie destinatarie dei biglietti milionari vincenti e ad intascare milioni di euro, per un totale di 24, da investire in azioni.

Dodici, in tutto, gli indagati dalle autorità, tra dipendenti e loro famigliari; ad inchiodarli anche i numerosi scambi di messaggi attraverso WhatsApp. Il loro contenuto, con allusioni ai festeggiamenti preparatori al “colpo” non lascia dubbi circa le loro responsabilità.

Tra questi, anche quelli del truffatore Fabio Giacovazzi e dei suoi complici, quali Carla e Giorgio Giacovazzi, Lucia De Angelis, Cristiano Copelli, Rita Botticelli, Antonella Capolei ed Ambra Burani. Intanto, i quattro dipendenti della Lottomatica sono stati sospesi dall’attività mentre la Procura ha disposto i sequestro di circa 27 milioni di euro per tutti gli inquisiti.

