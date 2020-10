Jasmine Carrisi, selfie incantevole in primo piano: bellissima – FOTO

Jasmine Carrisi continua a deliziare la sua platea con scatti molto particolari ed incantevoli: la figlia di Al Bano è sempre più bella.

Jasmine Carrisi è la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. Dopo un periodo di lontananza dal mondo dei social, la ragazza è tornata a postare con una certa regolarità. La 19enne è seguitissima su Instagram: il suo profilo vanta ben 70mila follower. Jasmine sta provando a farsi spazio nel mondo dello spettacolo: in passato ha partecipato in più occasioni come ospite dei salotti televisivi di Barbara D’Urso, sia con la mamma che da sola. La classe 2001 è pronta ad affiancare il padre per la prossima edizione di ‘The voice Senior’. La piccola Carrisi, poco fa, ha deliziato la sua platea con l’ennesima foto da favola.

Jasmine Carrisi, selfie incantevole in primo piano: bellissima

Visualizza questo post su Instagram 😋 Un post condiviso da @ jasminecarrisi in data: 30 Ott 2020 alle ore 9:38 PDT

Jasmine, nell’ultima fotografia postata sui social, indossa una felpa di un colore rosso acceso. La ragazza ha abbinato anche il rossetto, che valorizza le sue labbra carnose, al suo outfit. I suoi splendidi occhi sono in primissimo piano, così come i suoi luminosi capelli. Il post non è passato inosservato e ha già collezionato più di 1000 cuoricini. “Sei bellissima”, “Bellissima meravigliosa creatura”, “Semplicemente wooooow”, si legge tra i commenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @jasminecarrisi in data: 22 Lug 2020 alle ore 2:49 PDT

Jasmine, nel corso dell’estate, ha infuocato il mondo del web con alcuni scatti sbalorditivi in cui indossava costumini striminziti.

