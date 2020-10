Lucia Javorcekova | il reggiseno non tiene | lo scatto è esplosivo | FOTO

La strepitosa Lucia Javorcekova fa impazzire tutto il web. Il suo cliccatissimo profilo Instagram ci mostra nuove immagini sensazionali.

È diventata nota in Italia grazie a ‘Le Iene’, Lucia Javorcekova, che su Instagram però incanta il resto del mondo già da diversi anni. La 30enne modella è solita spogliarsi con estrema naturalezza e sempre con grande sensualità e senza risultare volgare.

Lucia Javorcekova Instagram, un vero splendore

‘Le Iene’ realizzarono tempo fa un servizio ironico su di lei che si concludeva con la giunonica Lucia che soddisfaceva la richiesta dei due inviati in giacca e cravatta. Ovvero mostrare loro i seni. Una roba da mandare in estasi chiunque. Ma la Joavorcekova continua ad incantare anche sui social, dove appare ogni volta più che bellissima. E dove riesce ad inventare, di post in post, nuove maniere per sedurre. Anche se lei è felicemente sposata ed ha anche una figlia. Con la sua famiglia la incantevole Lucia vive in Olanda. E vale decisamente la pena dare uno sguardo al suo profilo Instagram.

Lei è troppo bella per essere vera

Lei è assolutamente incantevole ed ogni giorno, ogni istante, ogni attimo, riceve messaggi di giubilo da parte dei suoi ammiratori. Ma un pò a sorpresa ci sono anche tante donne che con la Javorcekova si complimentano per essere sempre elegante anche quando si tratta di mostrarsi senza veli.

I suoi scatti e le sue pubblicazioni social molto spesso invitano all’ottimismo. Una cosa che non bisogna smettere di fare in particolare in un’epoca come quella di oggi, dove il mondo intero sta vivendo enormi difficoltà.