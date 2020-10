Maria Grazia Cucinotta: “Il mio grande amore nato da una lite”

Maria Grazia Cucinotta. L’attrice siciliana ha da poco festeggiato 25 anni di matrimonio con il marito Giulio Violati. Racconta come si sono conosciuti

E’ un periodo di grande attività per l’attrice messinese Maria Grazia Cucinotta. Ha da poco completato le riprese del film Gli Anni Belli per la regia di Lorenzo D’Amico. E’ uscito un libro che porta la sua firma, dal titolo Vite senza Paura, opera di di denuncia sociale che ha come argomento principale la violenza di genere e un messaggio di speranza ad esso collegato: agli abusi bisogna dire basta, l’amore non comporta lividi sulla pelle, uscire allo scoperto significa a volte prevenzione.

Anche dal punto di vista privato Maria Grazia Cucinotta sta vivendo un momento felice. Ha da poco festeggiato 25 anni di matrimonio con il marito Giulio Violati, sposato il 7 ottobre 1995, e dal quale ha avuto una figlia, Giulia, oggi 19enne.

Il segreto per avere una relazione così duratura e solida? E’ la pazienza secondo l’attrice siciliana: “Ce ne vuole davvero tanta. E’ importante anche saper ritagliare i propri spazi. Il matrimonio non significa possesso, non è una gabbia dentro la quale rinchiudersi. Bisogna condividere emozioni, esperienze e crescere insieme come una famiglia. Ognuno però dev’essere autonomo. Precludendo i propri desideri si rischia di trovarsi insoddisfatti”.

Maria Grazia Cucinotta è sempre stata gelosa della sua vita privata, mai un gossip piccante, mai un passo falso, sempre stata concentrata sulla sua carriera (favolosa) e sui suoi progetti collaterali. Racconta di aver incontrato il marito per la prima volta negli anni ’80, durante una festa di Capodanno. Non è stato amore a prima vista. “Siamo due persone molto diverse – ha detto – tra di noi si è innescato immediatamente un litigio. Amare significa però accettare le diversità e i difetti dell’altro. Partendo da questo presupposto siamo andati avanti e ci siamo sposati.”

L’attrice messinese non era convintissima inizialmente di fare questo passo, era titubante riguardo l’istituzione in sè: “Convincermi a sposarsi non è stato facile. Alcuni miei amici americani si sono sposati anche 12 volte. Assurdo, per me è già stato faticoso farlo una.”

Cosa l’ha convinta a legarsi a Giulio Violati? “È quel padre che avrei sempre voluto avere io. L’ho sposato per amore e perché sapevo che sarebbe stato fantastico come genitore”.

L’unico rammarico dei festeggiamenti per le nozze d’argento è stato quello di non aver potuto condividere la loro felicità con amici e parenti a causa delle ristrettezze vigenti per la pandemia diffusa da Coronavirus. Tuttavia, il loro entusiasmo è stato celebrato con un’immagine postata dall’attrice sul suo profilo Instagram in cui ha scritto: “L’amore vero dura per sempre, non è semplice, ma l’importante è non mollare mai davanti alle difficoltà, insieme si supera tutto.”

