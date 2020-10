Mercedesz Henger, shorts illegali e camicetta sexy: uno schianto – FOTO

Mercedesz Henger è sempre più esplosiva sui social network: la figlia di Eva ha messo in rete l’ennesimo scatto sbalorditivo.

Mercedesz Henger è una donna fenomenale: la figlia di Eva è dotata di un corpo da paura e le sue curve continuano a far sognare migliaia di follower. Tutti i suoi contenuti condivisi sui social collezionano sempre numerosi cuoricini e commenti. La 29enne, poco fa, ha messo in rete l’ennesima foto da capogiro in cui indossa pantaloncini di jeans cortissimi e una camicetta estremamente sexy che fatica a contenere il suo seno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Claudia Romani, tris di scatti del lato B: il costume esplode – FOTO

Mercedesz Henger, outfit da capogiro: che curve!

Mercedesz, nell’ultimo scatto condiviso su Instagram, sfodera tutta la sua bellezza e sensualità. La piccola Henger indossa dei pantaloncini cortissimi che valorizzano le sue splendide gambe. La bellezza del suo viso è semplicemente disarmante, mentre i suoi capelli sono luminosi come sempre. Il post ha già raccolto più di 7mila cuoricini.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Wanda Nara, allenamento in casa ma il top è quasi inesistente: tutto fuori – FOTO

La classe 1991, qualche giorno fa, mandò il web in tilt postando uno scatto in cui indossava un perizoma che metteva in risalto il suo lato B strepitoso.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter