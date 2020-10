La meteorina Pedron, il suo coprifuoco è diverso. Che spettacolo -FOTO

Eleonora Pedron, la meteorina di rete 4, saluta i suoi fan con una foto speciale. La sua buonanotte è differente ed anche il suo fotografo

Miss Italia, meteorina, showgirl e attrice. Eleonora Pedron è entrata nel mondo dello spettacolo in punta di piedi e si è fatta conoscere da tutti per la sua bellezza e il suo talento, che una volta scoperto, la televisione non lo ha più abbandonato. La vita ha messo la Pedron alla prova più volte, ma la donna è sempre riuscita a uscire dalle difficoltà a testa alta e ora si gode l’amore, il successo e la sua famiglia.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Michelle Hunziker insieme a quattro persone molto importanti-FOTO

Eleonora Pedron, da meteorina a mamma