La Quattrociocche condivide una foto su Instagram con un maglione arancione, ed è bellissima ma ha uno sguardo serio chissà perché?

Michela Quattrociocche appare sempre più bella, ha pubblicato una foto con un maglione arancione che le dona moltissimo ma ha lo sguardo serio. Eppure nella sua vita ora c’è tanta gioia, oltre che per le figlie Aurora e Diamante avute dal calciatore Alberto Aquilani. Oggi la Quattrociocche ha motivo di sorridere anche per il nuovo amore, Giovanni Naldi. I due ormai stanno insieme da qualche mese, dopo la separazione avvenuta tra Michela e Alberto.

La ritrovata serenità di Michela Quattrociocche tra le figlie e il nuovo compagno

Se nelle foto con l’ormai ex marito, la Quattrociocche appariva sempre molto seria e poco passionale, oggi accanto a Naldi è un’altra. Ha trovato una nuova serenità che le porta gioia e ora nelle foto è tutta un sorriso, non è più cupa e infelice ma sprizza felicità da ogni dove. Su Instagram condivide tantissime foto con il nuovo compagno, dedicandogli frasi d’amore bellissime. Le foto che si vedono sul suo profilo sono passionali e si nota un rapporto molto bello fra i due.

La Quattrociocche però non dimentica mai le sue bambine e condivide foto con loro mentre fanno tante cose insieme come intagliare le zucche dato che tra poco è Halloween. Anche con l’ex marito in ogni caso è rimasta in ottimi rapporti a suo dire, il rapporto fra i due era finito da entrambi i lati. E a chi l’ha criticata per essersi rifatta una vita così velocemente, scrive:”Non cambio e non ho mai preso decisioni nella mia vita preoccupandomi del giudizio di persone che non mi conoscono e non sanno praticamente nulla di me. Io nella mia vita ho sempre seguito il cuore senza fare calcoli di questo tipo. Le persone se ne faranno una ragione altrimenti non è un problema mio”.

Infondo è così, ognuno è libero di prendere le proprie scelte senza subire il giudizio di nessuno, sopratutto quando c’è di mezzo il cuore e la propria felicità. Quindi fa bene l’attrice ad andare per la sua strada.