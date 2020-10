Miriana Trevisan in giro per la città, ma il reggiseno non c’è: esce tutto – FOTO

Miriana Trevisan sensuale e audace: lo scollo è a dir poco provocante. Profondissimo arriva oltre lo sterno e lascia vedere tutto

Mirian Trevisan si gode la sua rinascita e la celebra alla grande su Instagram. La showgirl dei grandi successi degli anni Novanta nonostante il tempo che passa sembra di non arretrare di un millimetro, anzi, migliorare sempre di più. gli ultimi scatti che ha condiviso lasciano senza fiato.

Bellissima, senza freni, e ogni giorno più sexy. È così che incanta i suoi followers Miriana che con un mix di curve, sensualità e sguardo di fuoco tiene attaccati i suoi fans al suo profilo.

Miriana che è stata a lungo legata al cantante Pago. I due si sono sposati per ben due volte e dal loro amore è nato Nicola. Poi la separazione che non li ha mai allontanati veramente. E Miriana lo ha dimostrato anche durante la partecipazione di Pago “Grande Fratello Vip”. Le è stato vicino e lo ha consolato.

Ma Miriana solo un mese fa ha dovuto affrontare un lutto importante: la scomparsa del suo papà. Sui social l’attrice aveva mandato un commovente messaggio al papà per salutarlo: “Buon viaggio papà. Ti amo tanto. Grazie grazie grazie”.

Ora però per lei è il momento di rialzarsi e riprendere in mano la vita e questo non significa cancellare ma resistere. E Miriana lo sta facendo alla grande. Come? Vai su successivo per vederlo.

LEGGI ANCHE –> Scarlett Johansson ha detto si per la terza volta. Chi è il fortunato sposo

Miriana Trevisan, in abito nero la scolatura è pazzesca