Grave incidente tra scooter ed auto: muore ex poliziotto di 61 anni

Un ex poliziotto è deceduto ieri in seguito ad un incidente stradale in scooter consumatosi mercoledì in via San Fidenzio a Padova.

Non ce l’ha fatta l’ex ispettore di Polizia rimasto coinvolto in un incidente nel primo pomeriggio di mercoledì a Padova. La vittima, Primo Chiggio di 61 anni, era stato ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo uno scontro consumatosi in via San Fidenzio. Stando a quanto ricostruito sino ad ora, il 61enne viaggiava a bordo del suo scooter che, per cause ancora da accertare, si è scontrato contro un’auto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure all’ex poliziotto e lo hanno trasportato in ospedale, dove purtroppo è deceduto poco dopo per le gravi ferite riportate nel violento impatto.

Lutto a Padova che piange la scomparsa dell’ex ispettore di Polizia Primo Chiggio di 61 anni. L’ex agente era stato ricoverato in ospedale nel primo pomeriggio di mercoledì 28 ottobre in seguito ad un incidente stradale avvenuto lungo via San Fidenzio. Stando ad una prima ricostruzione, riportata dalla redazione de Il Gazzettino, il 61enne stava percorrendo a bordo del suo scooter, un Piaggio Beverly, via San Fidenzio, quando improvvisamente all’incrocio con via Donà si è scontrato con un’auto, una Citroen C3 condotta da un ragazzo di 23 anni.

Sul luogo dello scontro è arrivato il personale medico del Suem 118 che hanno prestato soccorso al 61enne e lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale, dove è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, purtroppo nella giornata di ieri Chiggio è deceduto per le gravi ferite riportate nell’incidente.

Intervenuti sul posto anche i vigili del fuoco che hanno rimesso in sicurezza il tratto stradale ed gli agenti della Polizia Locale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del violento impatto costato la vita al 61enne che lascia la moglie, la figlia e la nipote.

Diffusasi la notizia della scomparsa del 61enne, numerosi sono stati i messaggi di cordoglio in suo ricordo e per la famiglia, condivisi anche sui social network.

