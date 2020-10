Pil Italiano schizza oltre le statistiche, l’economia rimbalza

L’economia rimbalza in terzo semestre e il Pil italiano supera le aspettative degli analisti. Ecco qual è la situazione del nostro Paese

Il 2020 è un anno molto difficile per il nostro Paese sotto ogni punto di vista: economico, sociale, sanitario e politico. La maggior parte degli italiani si domanda cosa dovrà ancora succedere, dopo che la pandemia ha messo ko l’economia durante i mesi di lockdown ed ha portato conseguenze forti per molti settori. Con molta probabilità il Premier Conte annuncerà nuove misure restrittive che metteranno ancora una volta gli italiani in ginocchio. Eppure il pil italiano nell’ultimo trimestre supera le aspettative degli analisti, schizzando così al +16%.

Pil Italiano, cosa affermano i dati?

Il Pil italiano nel terzo trimestre del 2020 ha registrato un deciso rimbalzo del 16,1% rispetto al trimestre precedente chiusosi a -13%. Il dato, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è stato reso noto dall’Istat in base alle stime provvisorie.

Su base annua, rispetto al periodo giugno-settembre 2019, l’economia ha invece registrato una contrazione del 4,7%. L’andamento congiunturale del trimestre supera le stime degli analisti e dello stesso governo che aveva indicato una crescita di circa il 13%, tale da recuperare il crollo dei mesi del lockdown primaverile. La variazione del Pil acquisita per il 2020, quella che si otterrebbe se nel quarto trimestre la crescita fosse nulla, è pari a -8,2%.

Inizia per l’Italia una nuova fase, quella dell’ennesimo sacrificio da parte dei cittadini che ancora una volta si trovano in ginocchio davanti al grande nemico. Quali saranno le conseguenze economiche della seconda ondata dei contagi? Intanto le serrande continuano ad abbassarsi.

