Roma-Fiorentina, dove vederla in diretta tv e probabili formazioni

Precedenti, formazioni e info tv streaming del match di campionato Roma-Fiorentina, in programma domenica 1 novembre, ore 18

La Roma torna in campo in campionato, dopo il deludente pareggio per 0-0 contro il Cska Sofia in Europa League. La squadra di Fonseca è a 8 punti in classifica, dopo che lunedì scorso aveva strappato un buon 3-3 contro il Milan a San Siro. Adesso, è il momento di tornare a vincere per puntare con decisione l’alta classifica, per non perdere contatto dalle prime posizioni. Giallorossi a caccia di continuità in un avvio di stagione in chiaroscuro, stesso obiettivo per la Fiorentina che è tornata al successo contro l’Udinese dopo tre gare di digiuno in A e in settimana ha passato il turno in coppa Italia a fatica contro il Padova. I viola di Iachini hanno un punto in meno (7), entrambi gli allenatori non vivono una situazione solidissima sulle rispettive panchine e si giocano molto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Serie A 2020/2021: calendario, risultati e classifica aggiornati

Roma-Fiorentina: dove vedere la sfida in tv e streaming

La sfida sarà trasmessa in esclusiva domenica 1 novembre alle ore 18 su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellitare) e sarà possibile vederla in streaming con l’applicazione Sky Go disponibile su pc, smartphone e tablet.

Roma-Fiorentina: le probabili formazioni

Roma che dovrebbe schierarsi finalmente con la formazione tipo, con la presenza dal primo minuto di Smalling al centro della difesa. Unico ballottaggio quello sulla fascia destra tra Bruno Peres e Karsdorp, per il resto sembra tutto deciso visto anche l’ampio turnover in coppa. Anche i viola rispolverano la formazione ‘da campionato’, sempre sulla destra potrebbe essere schierato dall’inizio Lirola, più difensivo rispetto a Callejon.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Kumbulla; Bruno Peres, Lo. Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Milenkovic, Caceres; Lirola, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Ribery.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Udinese-Milan dove vederla in diretta tv e probabili formazioni

Roma-Fiorentina: l’arbitro

L’arbitro designato per la sfida sarà Chiffi. Ad assistere il direttore di gara i guardalinee Di Iorio e Vecchi, quarto uomo Guida. Al Var invece Mazzoleni e De Meo.

Roma-Fiorentina, i precedenti

163 i precedenti totali tra le due squadre in campionato. 81 sfide di andata e ritorno tra Roma e Firenze, più uno spareggio per la qualificazione in coppa Uefa, nel giugno 1989, vinto dalla Fiorentina per 1-0. Bilancio totale di 54 vittorie della Roma, 60 pareggi e 49 vittorie viola. Nello scorso campionato, doppio successo giallorosso per 4-1 a Firenze e per 2-1 all’Olimpico. Molto contestata la vittoria di fine luglio degli uomini di Fonseca per un rigore dubbio nel finale.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter