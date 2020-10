Scarlett Johansson ha detto si per la terza volta. Chi è il fortunato sposo

Scarlett Johansson. La bellissima e talentuosa attrice hollywoodiana si è sposata per la terza volta. Chi è il fortunato e invidiatissimo sposo

L’attrice hollywoodiana Scarlett Johansson si è sposata per la terza volta lo scorso weekend. L’annuncio è arrivato tramite un post pubblicato sul profilo Instagram dell’organizzazione Meals on Wheels, un programma che si occupa di preparare e portare pasti a casa a coloro che non sono in grado di sostenersi da soli.

Chi è il fortunato (e invidiatissimo) sposo? Si tratta di Colin Jost, autore del popolare programma Saturday Night Live.

Il post su Meals on Wheels recita in questo modo: “Siamo entusiasti di comunicare la notizia che Scarlett Johansson e Colin Jost si sono sposati durante lo scorso weekend in una cerimonia intima con alcuni membri della famiglia e persone amate, in rispetto delle norme vigenti per evitare contagi da COVID-19, come previsto dalle autorità.”

Visualizza questo post su Instagram erica) in data: 29 Ott 2020 alle ore 11:52 PDT

La star degli Avengers nei panni di Black Widow non è nuova agli impegni sociali, la scelta di annunciare in questo modo il suo matrimonio ha uno scopo ben precico: “Il desiderio degli sposi è quello di aiutare a fare la differenza per le persone vulnerabili durante questo periodo difficile.” I coniugi chiedono quindi di sostenere Meals on Wheels con una donazione benefica.

LEGGI ANCHE –> Il ritorno dei Maneskin: con “Vent’anni” si mettono a nudo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Scarlett Johansson (@scarlettjohanssonworld) in data: 29 Ott 2020 alle ore 1:39 PDT

Scarlett Johansson è al suo terzo si. Nel 2008 aveva sposato l’altrettanto famoso attore Ryan Reynolds con una cerimonia in Canada (si separarono nel 2010). Nel 2014 si è legata in matrimonio al giornalista francese Romain Dauriac, con cui ha la figlia, Rose Dorothy. Ha iniziato una relazione con il neo marito Colin Jost nel 2019.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.