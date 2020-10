Scossa di terremoto di magnitudo 7.00, la paura torna a farsi sentire

Terremoto di magnitudo 7.00 davanti all’isola greca di Samos. La fortissima scossa è stata sentita ad Atene e in Italia. Gli ultimi aggiornamenti

Arriva una notizia dell’ultima ora, una fortissima scossa di magnitudo 7.00 è stata avvertita alle 11.51 locali, le 12.51 in Italia, a profondità di 10 km sull’isola di Samos, nel Mar Egeo, vicinissimo alla costa della Turchia. Secondo l’Istituto geofisico statunitense (Usgs), l’epicentro del terremoto è stato localizzato a 14 km dalla città costiera di Karlovasi. La scossa è stata avvertita fino ad Atene, a quasi 300 km di distanza, secondo i media greci.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Pil Italiano schizza oltre le statistiche, l’economia rimbalza

Scossa di terremoto a Samos, gli aggiornamenti



Sull’isola di Smirne sono crollati diversi edifici a seguito del forte terremoto di magnitudo 7.0 registrato nel mar Egeo e avvertito in diverse province turche, compresa Istanbul. Lo riferisce la Cnn turca, mostrando le immagini delle macerie. Sul posto sono giunti diversi mezzi di soccorso e dei vigili del fuoco. Per il momento, secondo un primo sopralluogo, le prefetture di Smirne e Istanbul hanno riferito che finora non ci sono notizie di vittime.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Terremoto, scossa di magnitudo 3.5 in Sicilia

L’intera popolazione è scesa in strada per paura, sono stati attimi di panico per l’isola.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter