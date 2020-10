Il passato di Elisabetta Gregoraci e Stefano Bettarini: lo scoop a Mattino 5

Stefano Bettarini sta per fare il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. A poche ore dalla puntata arriva lo scoop riguardo al suo passato con Elisabetta Gregoraci

Nella puntata di questa sera del Grande Fratello Vip entrerà come nuovo concorrente Stefano Bettarini che aveva già partecipato alla prima edizione del programma. L’ex calciatore entrerà insieme a Giulia Salemi e Paolo Brosio per movimentare le dinamiche della casa e sembra abbia tutte le carte in regola per poterlo fare. All’interno del reality ci sono infatti alcune sue vecchie conoscenze come Dayane Mello con la quale ha avuto una breve relazione. Sembra abbia un sassolino nella scarpa anche nei riguardi di Pierpaolo Petrelli che avrebbe contattato la sua attuale fidanzata in passato. Ma non è finita qui e l’ultimo scoop arriva da Mattino 5.

Stefano Bettarini ed Elisabetta Gregoraci un flirt ai tempi di Buona Domenica

Tiene banco in questa edizione del GF proprio il rapporto tra Petrelli, Elisabetta Gregoraci e i segreti che quest’ultima sembra possedere. Nonostante la vicinanza non è accaduto nulla di concreto tra di loro, anche se l’ex velino ha dichiarato di provare un forte sentimento nei suoi confronti. Quello che accadrà questa sera potrebbe sconvolgere anche il loro equilibrio. L’ingresso di Stefano Bettarini potrebbe non passare inosservato ad Elisabetta poiché sembra che i due abbiano avuto un flirt in passato tenuto nascosto. Lo rivela il direttore di “Nuovo“, Riccardo Signoretti, a Mattino 5.

Rivelando in anteprima un’intervista che apparirà sul giornale a un ex gieffino, Signoretti dichiara che tra la Gregoraci e Bettarini ci fosse un feeling particolare ai tempi di Buona Domenica. Entrambi infatti hanno lavorato al programma nel 2006-2007 e apparentemente dietro le quinte tutti erano a conoscenza del loro rapporto. Sebbene non ci sia mai stata una conferma da parte dei due, soprattutto perché Elisabetta era in procinto di sposarsi con Flavio Briatore, le voci sono molto insistenti.

Come reagirà la showgirl quando si ritroverà l’ex calciatore in casa? La sua reazione potrebbe rivelare molto a riguardo. Per scoprirlo l’appuntamento è per questa sera su Canale 5.

