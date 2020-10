Torino Lazio dove vederla in diretta tv e probabili formazioni

Serie A Torino Lazio dove vederla e le probabili formazioni. Tutte le novità e gli aggiornamenti che riguardano l’incontro di Serie A.

Si gioca la partita Torino Lazio per la 6/a giornata di Serie A. L’incontro vede una squadra di casa in grande difficoltà in campionato, con un solo punto conquistato in quattro match giocati. Ma c’è ancora la sfida con il Genoa da dovere recuperare e che era stata rinviata per l’emergenza in merito ad un focolaio scoppiato all’interno dello spogliatoio della compagine rossoblu.

Una situazione che anche la Lazio sta ora vivendo, dal momento che non avrà a disposizione alcuni suoi uomini importanti, fuori causa perché positivi. Su tutti c’è bomber Ciro Immobile, ex di turno, che ha contratto il contagio e la cui moglie ha postato anche una storia sul suo profilo Instagram che mostra l’attaccante napoletano in isolamento. Gli altri positivi, ancora da confermare ma indicati come tali con relativa certezza, sono Manuel Lazzari, Luis Alberto, Djavan Anderson e Luiz Felipe, Ma potrebbero essercene altri.

Serie A 2020/2021: calendario, risultati e classifica aggiornati

Torino Lazio, problemi in casa biancoceleste per il virus

La Lazio ha svolto un giro di tamponi e se ne attende l’esito entro il fischio d’inizio della trasferta in Piemonte. In caso di confermata positività di molti atleti sembra verosimile pensare che il club biancoceleste possa chiedere il rinvio dell’incontro. La squadra allenata da Simone Inzaghi è reduce dal pareggio sul campo del Bruges per 1-1, giocato già senza molti dei suoi titolari. Il Torino invece ha vinto per 3-1 in Coppa Italia nel terzo turno contro il Lecce. Per quanto riguarda i precedente, le due squadre si sono sfidate in ben 130 occasioni in Serie A nel complesso. Ci sono 39 successi granata, 54 pareggi e 37 affermazioni biancocelesti. Nella scorsa stagione i romani vinsero 4-0 in casa e 2-1 in trasferta.

Torino Lazio dove vederla, probabili formazioni ed ultime news

News Torino Lazio dove vederla, la partita si giocherà domenica 1° novembre alle ore 15:00 in Piemonte e sarà trasmessa dall’emittente DAZN sui seguenti canali e piattaforme:

DAZN in streaming su pc, tablet, smartphone e console di gioco Sony Playstation 4 e Microsoft X-Box One

DAZN1 Sky (canale 209 del satellite) per abbonati all’offerta SKY-DAZN.

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Nkoulou, Rodriguez; Meitè, Rincon, Linetty; Lukic; Bonazzoli, Belotti.

All. Giampaolo

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Parolo, Akpa-Akpro, Fares; Muriqi, Correa.

All. Simone Inzaghi

