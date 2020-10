Tragico incidente per un operaio: schiacciato dal carico di un camion

Incidente sul lavoro quest’oggi a Segrate, nel Milanese: il carico di un camion ha travolto un operaio 60enne

Attorno alle 8.30 di questa mattina è avvenuto un grave incidente su un luogo di lavoro. Un operaio 60enne, che si trovava all’interno del magazzino della sua ditta, è rimasto schiacciato dal carico di un camion. Chiamati nell’immediato i soccorsi, l’uomo è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale San Raffaele di Milano: avrebbe riportato traumi all’addome e alla testa.

Incidente sul lavoro: operario schiacciato da un camion

La sede della ditta in cui si è verificato l’incidente è via Londra, nella località di Segrate (Milano): il carico di un camion ha schiacciato un operaio di 60 anni. Ad averlo travolto sembrano essere state alcune casse cadute accidentalmente dal veicolo. Immediatamente la ditta ha fatto scattare la chiamata all’Azienda di emergenza urgenza regionale.

L’uomo ha riportato traumi alla testa e all’addome. Il personale Areu è intervenuto tempestivamente, con tanto di ambulanza ed elisoccorso al seguito. Gli operatori lo hanno trasferito d’urgenza presso l’ospedale San Raffaele di Milano.

I carabinieri di San Donato e i vigili urbani di Segrate sono a lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Non si tratta dell’unico caso di incidente sul lavoro avvenuto in mattinata. Sempre in Lombardia, nella zona di Legnano, il carico di frutta di un camion ha travolto un operaio 21enne, nei pressi di via Cremona. Il giovane è stato anch’egli trasportato d’urgenza in ospedale.

Sono intervenuti prontamente l’ambulanza, l’automedica e la polizia di Legnano, che sta indagando sulle modalità dell’incidente. La condizione dell’operaio si è rivelata fin da subito critica: con traumi a braccia e gambe, il trasferimento presso l’ospedale è avvenuto nell’immediato. Il fatto è accaduto all’alba di quest’oggi, venerdì 30 ottobre.

