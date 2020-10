Udinese-Milan dove vederla in diretta tv e probabili formazioni

Il match valido per la sesta di campionato tra Udinese-Milan sarà in programma domenica 1 Novembre alle ore 12:30: le info

Reduce dal netto 3-0 ai danni dello Sparta Praga in Europa League, il Milan di Pioli si rituffa in campionato. Ad attendere i rossoneri sull’ostico campo della “Dacia Arena” è l’Udinese di Gotti.

Il “Diavolo” viene da uno splendido periodo di forma condito da 22 risultati utili consecutivi, dal post-lockdown. I friulani riceveranno dunque la capolista della Serie A Tim che finora ha inanellato 4 vittorie e 1 pareggio. Mister Pioli manderà in campo l’artiglieria pesante in quel di Udine perchè, in quanto esiste ancora la volontà di continuare a stupire gli appassionati.

I ragazzi di Luca Gotti invece hanno subìto una partenza col freno a mano tirato in campionato, raccogliendo un “pugno di mosche” nelle prime tre sfide, oltre allo “0” della casella dei gol realizzati. Contro il Parma è arrivata la prima vittoria in campionato e lo “sblocco” mentale della squadra che non ha affatto sfigurato nella successiva trasferta di Firenze, dove al termine dei 90′ regolamentari è arrivata un’altra sconfitta.

Tra le due formazioni del Nord Italia vi sono ben 45 precedenti, dove domina incontrastata la divisione della posta in palio. Nel testa a testa decisivo, il Milan è avanti all’Udinese con 15 vittorie a fronte delle 12 raccolte dai prossimi padroni di casa

Udinese-Milan: dove vederla in tv e streaming

Il teatro della sfida, valevole per la sesta giornata di campionato, tra Udinese e Milan sarà la Dacia Arena di Udine. Gli appassionati di calcio potranno “gustarsi” solo dalla poltrona di casa il “lunch match” delle 12:30, dopo le ultime restrizioni previste dal nuovo DPCM, emanato dalle forze di governo.

I tifosi di Udinese e Milan dunque potranno assistere alla sfida sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Inoltre l’incontro sarà visibile anche sulle smart tv, console e dispositivi digitali, dai quali sarà possibile scaricare l’app di DAZN, tramite le piattaforme internet di Amazon Tv Stick e Google Chromecast

Udinese-Milan: le probabili formazioni di Udine

Soliti assenti in casa Milan, che dovrà sopperire con altre pedine in rosa ai vari Gianluigi Donnarumma (Covid-19), Hauge (Covid-19) e Musacchio. Ad Udine tornerà disponibile Ante Rebic, che partirà dalla panchina. Tra i pali dunque toccherà di nuovo a Tatarusanu difendere la porta. La difesa sarà composta da Calabria, che farà rifiatare l’ottimo esordiente Dalot. Kjaer e Romagnoli sarà la coppia ancora una volta intoccabile dei centrali, mentre Theo Hernandez si disporrà sulla corsia mancina

A centrocampo tornerà dal 1′ Kessiè, rispetto alla gara di giovedì, affiancato da Ismael Bennacer, il migliore in campo contro i cechi.

Sulla linea dei trequartisti, Saelemakers e Leao larghi sulle fasce, mentre dietro all’unica punta Zlatan Ibrahimovic tornerà ad orchestrare le giocate offensive rossonere, il turco Hakan Calhanoglou. Di seguito i probabili 22 protagonisti che scenderanno in campo alla Dacia Arena

UDINESE (3-5-2): Nicolas; Becao, De Maio, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Lasagna, Okaka. All.Gotti



MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All.Pioli

A dirigere il lunch match di domenica 1 Novembre sarà il Signor Marco Di Bello della sezione di Brindisi

