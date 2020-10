Un Posto al Sole anticipazioni 30 ottobre: Niko va via? Il ragazzo, dopo la delusione amorosa che ha ricevuto, ha deciso di lasciare per sempre lo studio Navarra

L’università per la nostra piccola Rossella sta per prendere una piega davvero molto difficile. Lei, che era sempre la prima della classe, che eccelleva in tutto, sta cominciando a risentire il fatto di non essere la migliore alla facoltà di medicina. Tutto questo studio e tutto questo stress sta avendo una brutta influenza su di lei e comincerà a risentire la stanchezza. La presenza della sua amica Ilaria non le semplifica le cose, anzi. Intanto Silvia e Michele partono per Indica per stare vicini a Teresa, ma il viaggio avrà dei brutti imprevisti e niente sarà più come prima.

Un Posto al Sole, anticipazioni di questa sera: Roberto si intromette tra Marina e Fabrizio

Roberto intanto è determinato a prevaricare Marina e ad allontanarla per sempre da Fabrizio, ma ha ceduto alle attenzioni di Lara che non ha mai smesso di sedurlo da quando è entrata nella sua vita. La loro relazione clandestina potrebbe mandare a monte i piani di Roberto di distruggere la sua ex Marina Giordano. Intanto però le cose sembrano andare bene per Roberto: in ritorno dalla Spagna, Fabrizio e Marina faranno una brutta scoperta che non renderà la loro vita semplice.

