Uomini e Donne, caos in studio: Roberta furiosa quella frase di Michele

Non si placano gli animi tra Roberta e Michele ad Uomini e Donne. Lei è molto presa ma lui la ferisce e la fa arrabbiare

Ad Uomini e Donne il rapporto tra Roberta di Padua e Michele Dentice appassiona un sacco il pubblico. Lei, storica del trono over è molto presa dall’uomo napoletano che però a volte tentenna. Una sorta di tira e molla tra giovani fidanzatini che mette di un po’ di pepe nel rapporto e tiene incollati i telespettatori del programma storico e amatissimo di Maria de Filippi.

Lei ha addirittura pubblicato delle dediche nei suoi confronti sui suoi profili social. Ma Michele spesso la fa arrabbiare e non poco, anzi a volte pare proprio che la prende in giro. E proprio su questo trapelano delle anticipazioni su quello che succederà nelle prossime puntate. Si parla di una lite furiosa tra i due che sarebbe scoppiata per via di alcune parole dette da Michele nei confronti di altre donne che a Roberta non sarebbero proprio piaciute.

Uomini e Donne, Michele a Roberta: “ha un sedere che semnbra..”

Roberta è molto arrabbiata nei confronti di Michele ed i motivi sono tanti. Nella puntata di ieri si è visto come Michele abbia scelto di far restare una nuova ragazza, molto bella, Giulia. Roberta esce dallo studio e non rientrerà per tutta la puntata.

Michele la segue fuori dallo studio ed i due litigano di brutto. Un confronto molto acceso con le lacrime di Roberta senza che i due possano risolvere. I due per diverse puntate non troveranno affatto un punto di incontro.

A mettere pepe nella loro già tormentata storia arriva Serena che manda alla redazione un audio di Michele che critica tutte le ragazze con le quale lui si è sentito fino ad ora. C’è la critica anche per Roberta. Verso si lei Michele dice: “ha un sedere che sembra un portaaerei”.

Lei ci rimane molto male ed ecco che scoppia un’altra lite furiosa tra i due. Lei è molto presa e non vuole vedere altri uomini se non Michele che però continua a farla soffrire.

