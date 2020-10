Un vigilante è stato accoltellato a Chicago, negli Usa, da due sorelle dopo aver chiesto loro di indossare la mascherina davanti ad un negozio.

Aveva chiesto a due clienti di indossare le mascherine e di utilizzare il gel igienizzante prima di entrare in un negozio, come previsto dalle norme, ma è stato accoltellato ripetutamente. Questo quanto accaduto da una guardia di sicurezza di un’attività commerciale di Chicago, nello stato dell’Illinois, negli Stati Uniti. A colpire con ben 27 coltellate l’uomo sarebbero state due giovani sorelle arrestate dalla polizia statunitense con l’accusa di tentato omicidio di primo grado. La vittima è stata soccorsa dai paramedici e successivamente ricoverata in ospedale, dove verserebbe in gravissime condizioni.

Due giovani sorelle di 18 e 21 anni sono state arrestate dalla polizia di Chicago, negli Usa, con l’accusa di tentato omicidio di primo grado. Secondo quanto ricostruito, come riporta la redazione dell’emittente locale Nbc News, le due avrebbero aggredito una guardia di sicurezza di un negozio colpendolo con 27 coltellate al culmine di una lite. La discussione sarebbe nata in seguito alla richiesta del vigilante alle due donne di indossare la mascherina ed utilizzare il gel disinfettante, come previsto dalle norme anti contagio. Durante la lite, una delle due ragazze avrebbe estratto dalla borsa un coltello ed avrebbe pugnalato più volte il 32enne colpendolo alla schiena, alle braccia e al collo.

Presso il negozio, davanti al quale si sarebbero consumati i fatti, sono arrivati i paramedici che hanno trasportato l’uomo presso il Mount Sinai Hospital, dove è stato ricoverato in condizioni critiche. In ospedale anche le due donne, che hanno riportato lievi ferite nella colluttazione.

Dopo essere state dimesse le due sorelle sono state arretate dalla polizia e trasferite presso il carcere della contea di Cook. Non è stata disposta nessuna cauzione per le due detenute. Intanto proseguono le indagini degli inquirenti per ricostruire quanto accaduto con esattezza.

