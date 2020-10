X Factor, la battuta bollente a Hell Raton di Daniela Collu:” Ti metterei…”

Questa sera a X-Factor si è svolta la prima puntata di Xfactor, la fortunata trasmissione di Sky alla sua quattordicesima edizione

Nella serata di giovedì 29 novembre c’è stata la prima serata della decima edizione di X-Factor, la nota trasmissione condotta come sempre da Alessandro Catellan da 10 anni a questa parte. Durante Hot Factor, condotto da Daniela Collu, c’è stato uno scambio abbastanza imbarazzante tra la presentatrice sarda e il suo conterraneo Hell Raton. Manuelito è stato lui l’ago della bilancia per l’eliminazione finale della prima serata che ha visto capitolare la ragazza in batteria di Mika, Eda Mari, scontratasi al ballottaggio con i Manitoba di Manuel Agnelli. Se vai su successivo puoi scoprire cosa ha detto la Collu a Hell Raton

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> X Factor, la categoria Under Donne di Hell Raton: chi è MyDrama

Daniela Collu a Hell Raton la battuta bollente