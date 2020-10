Ambra Angiolini, il dolce gesto di Francesco Renga che fa sognare – FOTO

Il cantante Francesco Renga pubblicizza l’opera d’arte dell’attrice ed ex compagna, Ambra Angiolini: cosa si cela dietro al gesto?

Si sono amati per ben 11 anni e oggi rischiano di tornare nuovamente a mettere il loro rapporto in discussione. Lo si può evincere dalle espressioni del cantautore friulano, divenuto famoso grazie alla mediazione di Sanremo. Parliamo di un Francesco Renga molto entusiasta in questo periodo e con un’occhio di riguardo all’ex Ambra Angiolini

I potrebbe dire che il cantautore friulano viaggi a ritmo di “latin lover”, in quanto fino a qualche giorno fa, a detta sua era rimasto affascinato dalla solarità di Michelle Hunziker. Renga, infatti ricopre il ruolo di giudice in All Togheter Now ed ogniqualvolta prende la parola la bellissima conduttrice svizzera, lui non riesce a distogliere lo sguardo.

“Colpisce nel profondo del cuore. Lei rappresenta il prototipo di donna che desidererei per il resto dei miei giorni” – così si era espresso Ranga, il cantante che coniuga ilarità e professionalità nel giudizio sulle donne. A distanza di due giorni dall'”incantesimo” Hunziker, Francesco Renga sembra abbia manifestato un pò di “brìo” al passato e al suo rapporto con l’attrice Ambra Angiolini, oggi sposa dell’ex coach Max Allegri

Ambra e Francesco, mai così vicini: ritorno di fiamma?

Il loro rapporto d’amore è stato apprezzato da milioni di telespettatori, perchè insieme rappresentavano la coppia perfetta. Parliamo di Ambra Angiolini e Francesco Renga: attrice e cantante sono stati un tutt’uno per oltre dieci anni.

La separazione è stata per lunghi tratti dolorosa, ma inevitabile ai fini del ritrovamento della felicità. Tuttavia c’è un terzo incomodo che mantiene accesa la fiammella tra mamma e papà divorziati. E’ senz’altro il figlio e se Ambra e Francesco oggi sorridono alla vita come quando condividevano la vita insieme, lo devono proprio a lui, che mantiene alto il senso della famiglia.

Nelle ultime ore, nelle stories di Instagram del cantautore di Udine è trapelato un gesto davvero atipico per la coppia. Lui ha aperto la diretta con il sorriso stampato sulle labbra, mentre regge in mano un romanzo autobiografico dal titolo “InFame“.

Si tratta della prima opera d’arte firmata dall’ex Ambra Angiolini e pubblicizzata dal friulano con un certo coinvolgimento. La morale del libro in uscita il prossimo 3 Novembre è il “disegno” di una società bistrattata, nella quale siamo costretti ad immergerci.

A giudicare dal video, anche Renga è spinto dalla curiosità di scoprire qualcosa dell’ex moglie che non ha mai conosciuto finora: che sia l’indizio di un clamoroso riavvicinamento? L’ipotesi apre il “cassetto” dei sogni dei follower

