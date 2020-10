Beautiful, anticipazioni puntata 1 novembre: i sospetti di Sanchez

Beautiful, anticipazioni 1 novembre: Sanchez ha una pista da seguire e non si fermerà finchè non saprà la verità. Nel frattempo Brooke…

Flo non è l’unica a trovarsi in grossi guai. Mentre il tenente Sanchez la interroga in prigione, Brooke cerca di spiegare a Ridge che non ha mai voluto far del male a Thomas. Il ragazzo giace infatti in ospedale privo di sensi e dovrà essere operato per un edema cerebrale causato da una brutta caduta. Nel frattempo Hope e Liam non riescono a darsi una spiegazione coerente dell’accaduto e Shauna cerca l’aiuto di Quinn senza tuttavia riuscire ad ottenerlo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Halloween, dai Ferragnez a Baby K: i look più divertenti e sensuali – FOTO

Beautiful, anticipazioni 1 novembre: Brooke parla con Thomas

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Brooke è distrutta dagli ultimi avvenimenti. La Logan è convita che Ridge non la perdonerà mai per aver spinto suo figlio giù dalla scogliera. Disperata, la donna va a fare visita al capezzale di Thomas. Anche Ridge e Liam ci sono già stati, portando ognuno il proprio messaggio. Mentre Ridge ha promesso al figlio che sarà più presente e lo aiuterà a riconquistare Hope, Liam non si è detto affatto dispiaciuto che il ragazzo si trovi in una tale situazione

Nel frattempo il detective Sanchez ha dei sospetti. L’uomo è convinto che Reese non abbia agito da solo e vuole che Flo lo aiuti a trovare chiunque abbia contraffatto il certificato di nascita di Phoebe. La ragazza si rifiuta di rispondere, ma fa il nome di una persona che ha contribuito a mantenere il segreto: Thomas Forrester.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sean Connery, la vita segreta di James Bond: due matrimoni ed il processo per frode

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter