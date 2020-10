Bonus INPS a famiglie con reddito basso: da 136 a 272 euro al mese

Da 136 a 272 euro mensili, il bonus INPS per le famiglie con reddito ISEE basso: quando si può richiedere il sussidio

Il team di ProiezionidiBorsa ha fornito specifici chiarimenti in merito a come ricevere il bonus INPS. Per le famiglie con basso reddito, sarà possibile ottenere una cifra che va dai 136 euro fino a 272 euro al mese, a seconda del caso.

La Legge di Bilancio 2021, che verrà approvata in via definitiva il prossimo 31 dicembre, prorogherà molte delle misure economiche fin qui adottate. A poter richiedere il bonus, anche i genitori che “non fanno parte del nucleo famigliare del minorenne“: a loro, infatti, spetterà un sussidio di 1.500 euro all’anno.

Bonus INPS: chi ne potrà beneficiare

L’obbiettivo dei bonus erogati dall’INPS è quello di sostenere le famiglie in gravi difficoltà economiche. In particolare, questi aiuti andranno a vantaggio di tutti quei nuclei che hanno investito denaro nell’acquisto del materiale scolastico: beneficiari, infatti, sono quei “genitori di minori su cui grava il pagamento delle rette mensili di asili pubblici e privati“.

Sono 3, nello specifico, le fasce di reddito interessate da questi provvedimenti:

-A coloro che hanno un reddito entro i 25.000 euro, spetterà un sussidio annuo di 3.000 euro.

-Per i nuclei con reddito compreso fra 25.000 e 40.000 euro, l’assegno dell’INPS sarà di 2.500 euro.

-L’importo inferiore, di 1.500 euro, sarà invece destinato a famiglie con ISEE superiore a 40.000 euro.

A questi bonus potranno accedere anche i genitori che non fanno parte del nucleo famigliare del minore, così come tutti quei genitori che, a causa di patologie invalidanti, non possono raggiungere la sede scolastica. L’INPS assicura infatti che al minore saranno forniti tutti gli strumenti di supporto alla formazione direttamente a casa.

ProiezionidiBorza raccomanda inoltre di rimanere sempre sintonizzati. Oltre ad aver spiegato come compilare la domanda per richiedere il sussidio economico, il team garantisce infatti un aggiornamento continuo in merito alla questione: sono molteplici, a tal proposito, gli aiuti finanziari che si possono richiedere.

