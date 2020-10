Borse sotto gli occhi: combatterle in modo semplice e naturale

Sapevi che le borse sotto gli occhi possono dipendere oltre che da stanchezza anche da ritenzione idrica? Vediamo i rimedi naturali per uno sguardo bello e riposato

Il gonfiore sotto gli occhi ha come causa più comune quella della stanchezza e dello stress ma questo non significa che si esaurisca così. Ovviamente tutte le motivazioni hanno come base la caratteristica principale di quella zona in cui la pelle risulta estremamente delicata e sottile. Le cause possono comunque variare tra: un sintomo di un’allergia, magari di un prodotto cosmetico non adatto al nostro tipo di pelle o di ritenzione idrica. Infatti si può creare un eccessivo accumulo di liquidi nei tessuti sotto e intorno agli occhi. Vista la sottigliezza della pelle in quei punti, il gonfiore risulterà più visibile. Per la stessa ragione avremo anche uno scolorimento della porzione di pelle. Il motivo per cui sono più visibili al mattino è anch’esso collegato. Mentre dormiamo, non muoviamo le palpebre, quindi senza il loro movimento non abbiamo nulla che contrasti il ristagno dei liquidi.

Routine giornaliera per contrastare il gonfiore

Uno dei motivi principali, abbiamo visto, come risieda nello stress e nella stanchezza. Iniziare a correggere qualche abitudine quotidiana può contribuire ad un maggior rilassamento della zona cutanea. Niente infatti tiene le borse sotto gli occhi lontane come 8 ore consecutive di sonno. Prova a raggiungere sempre quell’obiettivo e vedrai che il tuo sguardo riprenderà luce. Utilizza poi una crema contorno occhi, è parte di una buona routine di detersione e di bellezza. E’ solo tramite l’applicazione di trattamenti specifici che si prevengono gli inestetismi che colpiscono la zona. Se vuoi uno sguardo giovane e risposato, applicala due volte al giorno: la mattina, dopo un’accurata detersione, e la sera prima di andare a dormire. Scegli un prodotto che contenga al suo interno la vitamina E, vitamina anti-age per eccellenza e se le borse sono particolarmente abbondanti, per avere un effetto strong puoi mettere il prodotto in frigorifero, così da ottenere un effetto decongestionante. Ricordati di massaggiare i tuoi occhi: il massaggio oculare effettuato con regolarità, favorisce il flusso sanguigno aiutando a prevenire il ristagno di sangue nei capillari sotto l’occhio. Applica quindi la crema effettuando dei movimenti circolari, dall’angolo interno dell’occhio al sopracciglio, per almeno 30 secondi.

Rimedi naturali contro le borse sotto gli occhi

Esistono dei prodotti naturali che possono aiutarci ancor di più a drenare e far tornare il nostro sguardo raggiante. Per primo l’albume: agisce come astringente naturale per rassodare temporaneamente la pelle gonfia. Come usarlo? Mescola il bianco ed applicali nella zona interessata con il dito, eseguendo sempre una sorta di massaggio circolare. Lasciali poi in posa 5-10 minuti e risciacqua con acqua tiepida. Abbiamo poi i pomodori che sono invece ricchi di licopene, sostanza eccellente per la salute cardiovascolare. Un antiossidante che aiuta nell’elasticità e morbidezza della cute e riduce l’aspetto scuro della pelle. Frulla i pomodori ed applica la polpa nella zona con dei dischetti di cotone. Un metodo poi molto usato e molto conosciuto è quello dei cetrioli. Famosissimi per le loro proprietà drenanti, ti basterà tagliarne uno a fette spesse e lasciarlo in frigorifero per 30 minuti circa. Applica poi le rondelle sugli occhi per 10 minuti e risciacqua una volta terminato. Altro espediente sono le patate: fonte importante di vitamina C, ottima per una pelle dall’aspetto più giovane. Grattugia la patata e lascia che fuoriesca la sua acqua. Immergi un dischetto di cotone nel liquido e posizionalo sugli occhi.

Miscela naturale antiossidante

Poco conosciuta in questo senso, la curcuma, che è un gran antiossidante naturale e un antinfiammatorio, è estremamente utile per ridurre le borse. La miscela si crea con la curcuma in polvere a cui va aggiunto del succo di ananas, in modo da creare una pasta densa. Applica la miscela sulle occhiaie lasciandola agire per circa 10 minuti. Dopo di che prendi un panno morbido, abbastanza caldo ed umido e rimuovi delicatamente la pasta. Vedrai fin da subito un effetto di luminosità e rilassatezza nel tuo sguardo.

Le borse sotto gli occhi, fastidiose soprattutto a livello estetico possono essere contrastate con una buona routine giornaliera e delle semplici “maschere” con prodotti naturali ed alla portata di tutti. Perciò non scoraggiamoci anzi, agiamo!

