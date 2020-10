Coronavirus, giovane 34enne muore in ospedale. Il tampone era negativo

Coronavirus: Rovigo, la città è in lutto per la scomparsa di Giacomo Magaraggia, giovane 34enne morto in ospedale. I tamponi davano esito negativo.

A nulla si sono rivelate le cure rivolte a Giacomo Magaraggia, il giovane 34enne di Rovigo morto in ospedale. Giacomo presentava febbre già da parecchi giorni ma la situazione si è deteriorata nella notte tra venerdì e sabato quando, a causa di un malore, fu portato immediatamente in terapia intensiva. Giacomo però non ce l’ha fatta, morirà dopo qualche ora. A seguito di alcuni casi di positività riscontrati sul posto di lavoro di alcuni colleghi, nei giorni precedenti il 34enne era stato sottoposto a numerosi tamponi per accertare la sua positività al Coronavirus, ma l’esito dava sempre negativo. Iniziato lo smart working, mercoledì sopraggiungono i primi sintomi; Giacomo continuò quindi a trascorrere le giornate nella casa di famiglia.

LEGGI ANCHE –> Pandemia, aumento dei contagi: la spiegazione di Ilaria Capua

Coronavirus: Giacomo Magaraggia, dai primi sintomi al Pronto Soccorso

Dai primi sintomi leggeri che non destavano preoccupazione al ricovero: il peggioramento delle condizioni di salute di Giacomo è stato repentino, tanto da non consentire di intervenire prontamente. Mercoledì i primi sintomi leggeri, venerdì – ovvero nella giornata di ieri – scatta l’emergenza. Arrivato in ospedale con il Pronto Soccorso delle ore 18:00 per il giovane non c’era più nulla da fare. Il giovane verrà a mancare 5 ore dopo per arresto cardiaco, lasciando la famiglia – persone note nel territorio locale – nello sconforto, increduli della tragedia che li ha investiti senza preavviso. Una tragedia che ha investito tutta la città.

LEGGI ANCHE –> De Luca show in conferenza tra le polemiche: “E’ cresciuta con latte di…”

La famiglia ed il personale medico si sono riservati di accertare la causa del decesso attraverso l’autopsia la quale potrà confermare l’ipotesi Coronavirus o meno. I genitori ribadiscono quanto forte fosse loro figlio.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.