De Luca show in conferenza tra le polemiche: “E’ cresciuta con latte di…”

Altra performance tragi-comica da parte del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in conferenza per fare il punto della situazione sul Covid-19

Neanche questa volta il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca è riuscito a fermare il suo istinto di oratore tragi-comico in diretta tv. In seguito alla consueta conferenza stampa del venerdì pomeriggio, il numero uno della regione Campania si è espresso con un senso dell’umorismo quasi del tutto ironico.

De Luca non è nuovo a queste performances dallo stile “melodrammatico” e per questo motivo, dall’inizio della pandemia è finito più volte sotto l’indice delle critiche. I telespettatori fanno fatica a capire il senso di alcune uscite “fuori luogo” del presidente che utilizza spesso termini poco appropriati all’argomento.

I suoi interventi spesso sono finalizzati a far capire con parole scolastiche la gravità della situazione nella Regione, colpita “sonoramente” dalla seconda ondata del virus. La malattia non sta lasciando scampo a parecchie realtà familiari e De Luca è uno dei pochi fautori di un possibile secondo lockdown, a differenza di quanto ne pensano in “poltrona” al governo nazionale

Nonostante ciò il numero uno della regione Campania è dovuto scendere a compromessi con lo stato e fare un passo indietro alla proposta di chiudere tutto. La decisione è stata presa anche in seguito agli scontri in pieno centro a Napoli e ai commercianti che in questi giorni son scesi in piazza a protestare in maniera pacifica contro le restrizioni adottate dal governo.

LEGGI ANCHE —–> Covid, un colpo di tosse al telefono rivela la positività

L’intervista ironica di De Luca a proposito della scuola

Durante la conferenza stampa di ieri, Vincenzo De Luca è “uscito” allo scoperto contro la disinformazione sull’amministrazione regionale e la mendacia del mondo social. Nella consueta diretta ha toccato anche l’argomento “chiusura delle scuole”, dovuto agli oltre 400 contagi registratisi all’interno delle strutture istituzionali.

Il politico, in particolare si è soffermato su un’intervista del tg ad una mamma “con indosso una bella mascherina di tendenza e con gli occhi ridenti e fuggitivi”. Alla domanda del giornalista, su cosa ne pensasse della chiusura delle scuole, la madre ha palesato tutto il suo disappunto sull’inammissibile decisione presa da De Luca.

A tal proposito il governatore ha giustificato l’emendamento, in seguito ai casi che si sono rivelati all’interno delle scuole, dall’inizio dell’anno scolastico. In particolare De Luca ha espresso la sua opinione utilizzando un registro lessicale, come suo solito, ironico

LEGGI ANCHE —–> Claudio Lippi e il sogno per la tv: “Un programma in cui parli la gente comune”

“Credo sia l’unica bambina a piangere e ad avere così tanta voglia di andare a scuola per imparare a scrivere. Con tutta sincerità ritengo che sia cresciuta con il latte di plutonio” – così De Luca in conferenza stampa ha creato “scompiglio” sui social, non facendo nulla per evitare di essere risparmiato nuovamente dalle critiche

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter