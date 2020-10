Elena Santarelli a pranzo al mare | I fan applaudono: “Fai bene” – FOTO

Elena Santarelli si concede un bel pranzo al mare, a Fregene, come mostra in una bella foto pubblicata tramite il proprio profilo Instagram

Elena Santarelli ha pubblicato una nuova foto di Instagram, in cui la si vede seduta al tavolo di un ristorante con davanti un piatto con all’interno frutti di mare e mare. Il locale, dove la showgirl ha deciso di passare qualche momento di relax in questa giornata di sabato, si trova sul lungomare di Fregene. La sua scelta, che in tempi normali non avrebbe particolare risalto, è invece stata accolta con favore dai fan che la seguono costantemente sul social network.

Infatti con questa sua decisione Elena ha di fatto dato una mano ad un settore in decisa difficoltà . Infatti è noto che, a causa dell’emergenza Coronavirus, il Governo ha introdotto delle restrizioni riguardanti gli orari di apertura che stanno gravando sui ristoranti.

LEGGI ANCHE —> Jasmine carrisi mai vista così: shorts cortissimi e gambe bellissime – foto

Elena Santarelli, momenti di relax a pranzo al mare – FOTO