Elisa Visari, addominali scolpiti e lato B sulle scale: che bellezza – Foto

Elisa Visari, che bellezza sulle scale: la giovane attrice è assolutamente splendida anche in tenuta sportiva con addominali in vista, foto.

Elisa Visari stupisce anche in tenuta sportiva. La giovane attrice è sempre più bella e con un look ginnico incanta i suoi followers. Seduta sugli scalini, con leggin, scarpe da ginnastica, maglietta corta che le lascia scoperti gli addominali e un cappello, la giovane Elisa che sta lavorando duramente per continuare a coltivare la sua passione per la recitazione, è sempre più incantevole.

“Sei uno schianto”, “che bella”, “Il tuo splendore non brilla di luce riflessa…ma della propria che è una grande dote che ti è stata concessa“, “Splendida”, scrivono alcuni fans commentando le foto che pubblica sui social in cui sfoggia la sua bellezza stupefacente.

Visualizza questo post su Instagram ✨ Un post condiviso da Elisa Visari (@elisavisari) in data: 27 Ott 2020 alle ore 11:30 PDT

Dalla tenuta sportiva alla versione sensuale il passo è breve. La foto che vedete qui in alto ha letteralmente fatto impazzire i fans. Con i capelli raccolti, il viso molto espressivo in primo piano e una giacca bianca lasciata scoperta sul decolletè ha mandato in tilt Instagram. Migliaia i like e i commenti per la giovane attrice che è una giovane stella del mondo della recitazione italiano.

“Recitare mi dà l’opportunità di interpretare sempre ruoli diversi e per questo rappresenta una sfida con me stessa. Cerco quindi di superare i miei limiti e di non arrendermi mai. È bellissimo sapere di poter trasmettere emozioni al pubblico e riuscire a stupirlo, anche se richiede tanta pazienza”, ha raccontato Elisa in un’intervista rilasciata ai microfoni de La voce dello schermo.

Visualizza questo post su Instagram 💕 Un post condiviso da Elisa Visari (@elisavisari) in data: 20 Ott 2020 alle ore 5:18 PDT

Pur essendo giovanissima, Elisa Visari che su Instagram si mostra sempre splendida, ha già lavorato con attori e registi importanti come Gabriele Muccino e, sempre ai microfoni de La voce dello schermo, ha ammesso di sentirsi molto fortunata ad aver lavorato con artisti così importanti.

