Elisabetta Canalis, sguardo malinconico in “red light” – FOTO

Elisabetta Canalis come sempre uno spettacolo. In macchina alla guida confonde un po’ i suoi followers

Visualizza questo post su Instagram Dovevo documentare questo momento. I had to document this 😆 Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 28 Ott 2020 alle ore 12:21 PDT

Elisabetta Canalis ci concede un altro dolce scatto della sua quotidianità. L’ex velina anche se lontana dall’Italia non fa mancare la sua presenza e questo è tutto merito dei social. Molto presente su Instagram Elisabetta ci regala dei pezzi della sua vita che si svolge dall’altra parte dell’Oceano.

Lei ormai vive da molto tempo in America insieme a suo marito Brian Perri, l’affascinante chirurgo che ha rubato il cuore dell’ex storica di Bobo Vieri e George Clooney, due grandi amori che la showgirl si è lasciata alle spalle e ora insieme al suo Brian è molto felice. I due hanno dato alla luce la loro amata piccola, Skyler Eva che proprio qualche giorno fa ha spiegato a tutti i followers della mamma come Elisabetta sia più brava a cucinare rispetto al papà.

Un video fatto allo specchio dall’ex velina mentre la sua piccola spiega come la mamma sia brava a fare la pasta, biondissima e spigliatissima a parlare in italiano, inserendo all’interno anche qualche parola inglese. Un momento molto tenero.

Elisabetta Canalis, sexy in bianco e nero in macchina

Visualizza questo post su Instagram Red light 🚦 Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 31 Ott 2020 alle ore 7:21 PDT

Elisabetta Canalis oggi ha immortalato un altro momento della sua giornata e lo ha concesso al suo folto popolo di Instagram. Una vera tribù quella che la segue che si attesta a 2,7 milioni di followers. In America di questi tempi sono belle giornate e l’ex velina ci concede un selfie scattato in macchina.

Belle e un po’ pensierosa, con lo sguardo malinconico, incanta i fans e li prende anche un po’ in castagna. Lo scatto è in bianco e nero ma lei a corredo della foto scrive “red light”. Perché questa cosa? Cosa sarà in rosso chiaro?

Alcuni fans glielo chiedono anche, ma la moglie di Brian Perri non dà risposta. La sua maglietta, il suo umore, qualche dettaglio dell’auto. Impossibile saperlo. Nella foto Elisabetta compare per metà, mentre è al volante, con un braccio posato sul lato della portiera e la mano poggiata verso la testa.

I suoi lunghi capelli non troppo sistemati incrociano la mano e vi si infilano dentro e quello sguardo un po’ assorto che rapisce. Uno spettacolo.

