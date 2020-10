Federica Pellegrini stesa sul divano: “Vi presento la mia infermiera personale” – FOTO

Federica Pellegrini e un momento intimo di relax a casa. Senza trucco è bella e raggiante dopo i giorni più grigi

Visualizza questo post su Instagram Ciao Maria io esco!!!! E questa volta per davvero!!!🥳🥳🥳NEGATIVAAAAA🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳 Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88) in data: 29 Ott 2020 alle ore 6:29 PDT

Federica Pellegrini ha vinto la battaglia con il Covid-19. La campionessa olimpica è stata tra i moltissimi italiani ad essere stati contagiati dal virus del 2020. Lo aveva comunicato direttamente lei su Instagram in lacrime, proprio quando aveva iniziato ad allenarsi nuovamente per le olimpiadi, quelle che come ha spiegato più volte saranno le sue ultime prove.

Ma Federica da combattente quale è ha tenuto duro e ce l’ha fatta. Finalmente negativa al test ha annunciato di aver superato tutti i controlli medico sportivi e di aver ottenuto l’idoneità allo sport per ricominciare i suoi allenamenti.

Sono stati giorni e settimane difficili con isolamento domiciliare, cure e stop agonistico, ma dopo il buio arriva sempre il sole. Ecco che Federica ha voluto ringraziare tutti i medici che l’hanno seguita in questo difficile momento con un bel post su Instagram.

Federica Pellegrini e la sua Vanessa, che tenere

Visualizza questo post su Instagram Qui si ronfa 💤 …..vi presento la mia infermiera personale🐶♥️ #vanessa Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88) in data: 31 Ott 2020 alle ore 7:33 PDT

Federica Pellegrini sta bene ma ha bisogno ancora di un po’ di assistenza casalinga. Ci pensa la sua infermiera personale. È lei che la presenta su Instagram mentre si trova sul divano. Si tratta della sua cagnolona Vanessa che si è accoccolata vicino a lei sul divano.

Federica sorride e dai suoi occhi si capisce subito che ha ritrovato la sua gioia interiore. Vestaglia di seta verde scuro, gambe di fuori che si intravedono, testa appoggiata su una mano qualche cuscino e la sua fida amica accanto a lei con gli occhi chiusi che forse dorme.

Federica è senza trucco ma bella ugualmente. Un momento intimo in casa che ha voluto condividere con tutti i suoi followers, 1,2 milioni su Instagram, che nei giorni di malinconia e sconforto per la malattia, le sono stati vicino più che mai.

Visualizza questo post su Instagram NO DAI 🥺 Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88) in data: 25 Ott 2020 alle ore 5:54 PDT

Il selfie con la sua infermiera è piaciuto tantissimo e in una sola ora ha superato i 17 mila like con tanti commenti belli per lei e la sua Vanessa che ha rapito il cuore del pubblico.

