Francesco Renga chi è: la sua vita privata e la sua carriera

Una carriera iniziata all’interno di una band e proseguita come solista quella di Francesco Renga, noto artista italiano. Ripercorriamo i momenti più salienti della sua storia

Spinto da una forte passione per la musica Francesco Renga inizia a muovere i primi passi in adolescenza nella band dei Timoria, con la quale continua a collaborare fino al 1998. Tredici anni di esperienza che gli permettono di capire quanta voglia abbia di trasformare la sua passione in lavoro. La potenzialità di farcela anche da solo c’era, tra talento e voglia di fare, ed è esattamente quello che realizza nel 2000 quando decide di pubblicare il suo primo album solista.

La scalata al successo di Francesco Renga

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Renga (@francescorenga) in data: 8 Ott 2020 alle ore 4:02 PDT

È proprio durante i primi anni 2000 che il cantante si fa conoscere al grande pubblico con alcuni brani che otterranno un notevole successo. Da “Ci sarai” a “Meravigliosa (La Luna)“, fino ad “Angelo” con il quale vince il Festival di Sanremo nel 2005. In quegli anni il pubblico seguì con passione anche la sua storia d’amore con Ambra Angiolini, che diventerà la sua compagna storica dalla quale avrà due figli: Jolanda e Leonardo. La coppia si è separata nel 2015, dopo undici anni di relazione.

Saranno ben sette gli album pubblicati in seguito al disco di debutto, il più recente “L’altra metà” risale allo scorso anno. Nel 2017 si è unito a due cari amici e colleghi, Nek e Max Pezzali, dando vita a un progetto speciale. I tre artisti hanno girato l’Italia in tour regalando un bellissimo spettacolo realizzato sulla base dei loro maggiori successi reinterpretati a tre voci. Hanno successivamente rilasciato anche l’album live delle loro esibizioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Renga (@francescorenga) in data: 30 Set 2020 alle ore 3:59 PDT

A breve inizierà per lui una nuova esperienza: il 4 novembre il pubblico potrà vederlo nel programma condotto da Michelle Hunziker, All Together Now, dove avrà il compito di giudicare le esibizioni del “muro di talenti”. Accanto a lui Anna Tatangelo, Rita Pavone e J-Ax.

