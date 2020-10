Gelo tra Marcello Cirillo e Giancarlo Magalli, le parole del musicista

Marcello Cirillo ed i rapporti con Giancarlo Magalli, ex colleghi nella trasmissione di Rai 2. Il musicista parla chiaro

Giancarlo Magalli storico conduttore de “I fatti vostri” programma di Rai 2 in onda in tarda mattinata fino all’inizio del tg dopo tanti anni è ancora al timone della trasmissione. Suoi storici compagni d’avventura sono stati Adriana Volpe e Marcello Cirillo. Ma tra di loro via via i rapporti si sono incrinati fino ad arrivare oggi in tribunale.

I botta e risposta tra la Volpe e Magalli sono stati tanti e piccati anche tramite la televisione, Marcello Cirillo invece ha preferito parlare di meno. Oggi i due conduttori hanno preso strade diverse rispetto a Magalli, la Volpe conduttrice di “Ogni mattina” su Tv8 e Cirillo del suo programma social Casa Marcello Night che con buone probabilità potrebbe approdare in televisione. Qui sono ospiti suoi grandi amici come Arbore e Morselli, solo per citarne alcuni.

E parlando della sua vita e del suo programma, Marcello Cirillo non si è negato alle domande di Libero Quotidiano. Impossibile non chiamare in causa anche Magalli. Vediamo il musicista cosa ha detto a riguardo.

LEGGI ANCHE –> Federica Pellegrini stesa sul divano: “Vi presento e la mia infermiera personale” – FOTO

Marcello Cirillo e Giancarlo Magalli: “Non rispondo”

Marcello Cirillo ha parlato della sua musica e del suo amore per gli strumenti, in particolare il piano forte. Ha ammesso di aver quattro, uno in casa sua, “gli altri sono del mio passato – ha raccontato – Li suono tutti nella mia casa in campagna a Formello. Quando vado nella stanza dei ricordi suono quello di quando ero ragazzo e poi via via…”.

E parlando di musica il giornale cerca di capire qualcosa in più sul rapporto tra Giancarlo Magalli e Marcello. Del perché della rottura tra di loro e del ricordo in tribunale, ma il musicista specifica che preferisce tacere, che non ha intenzione di rispondere a nessuna domanda su Giancarlo Magalli.

Alla domanda sul conduttore de “I fatti vostri” Marcello ha detto semplicemente: “Non rispondo” facendo ben capire che non ha la minima intenzione di tirare in ballo l’argomento.

LEGGI ANCHE –> Grande Fratello Vip, sorpresa inaspettata: grande ritorno in casa

Tutto per via legale dunque e silenzio sui giornali e nelle interviste, questa la linea di Cirillo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.