Giulio Berruti chi è: cosa fa oggi e la sua vita privata

Laureato in Odontoiatria, oggi è conosciuto per essere un noto attore di serie tv e film italiani: parliamo di Giulio Berruti. Scopriamo qualcosa in più su di lui

Nasce a Roma nel 1984 Giulio Berruti che forse non tutti sanno ma non nasce solo come attore. I suoi studi lo portano a specializzarsi in Ortodonzia, sebbene parallelamente seguisse anche corsi di recitazione e lavorasse anche come modello. Dopo aver partecipato ad alcuni spot pubblicitari inizia ad apparire con piccoli ruoli in film come “Melissa P” e “Scrivilo sui muri“. Per lui la grande occasione arriva nel 2007 con la serie “La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa” di cui è protagonista. Un lavoro che lo consacrerà come attore, facendolo conoscere al grande pubblico.

Giulio Berruti, la carriera dell’attore romano e la sua vita privata

Grazie alla sua interpretazione nella fiction di Canale 5 la sua carriera da attore prese una piega differente e da allora Giulio Berruti ha avuto modo di ricoprire ruoli in molti film e serie televisive. In particolare il pubblico lo ricorda in “Squadra Antimafia“, seguitissima fiction di Mediaset e in altri progetti come “Matrimoni e altre follie“, “È arrivata la felicità” e il più recente “Pezzi unici“. Lo scorso anno è stato scelto come protagonista per il film “Gabriel’s Inferno“, tratto dal primo libro di una trilogia scritta da Sylvain Reynard.

Nel privato è stato legato a diverse attrici, da Anna Safroncik a Francesca Kirchmair. Attualmente fa parlare la sua storia con la parlamentare Maria Elena Boschi, nata da poco. I due si conoscono dal 2014, ha raccontato l’attore, ma dopo essersi persi di vista si sono riavvicinati e sembra essere scoppiato l’amore. “Non mi sarei mai immaginato di innamorarmi di una politica” ha sottolineato l’attore durante una recente intervista rilasciata a Verissimo.

La coppia pare fare sul serio tanto da aver intavolato il discorso sulla costruzione di una futura famiglia. “Io arrivo da una famiglia molto unita, vorrei tanti figli. Tra noi ne abbiamo parlato“, ha dichiarato Berruti a Silvia Toffanin.

