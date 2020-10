Grande Fratello Vip, caos nella notte: la lite furiosa accende la casa. Questa notte Francesco Oppini e Dayane Mello hanno discusso dopo la puntata andata in onda

Ieri puntata accesa per i concorrenti del Grande Fratello Vip. La lite che c’è stata dopo la puntata è stata dettata dal momento nomination: Dayane Mello ha nominato Francesco Oppini, dopo i diversi diverbi che ci sono stati tra loro in questi giorni. Francesco si è molto arrabbiato in quanto ha cercato di chiarire con la modella più volte in questi giorni ma lei non ha mai voluto affrontare un chiarimento con lui, e quando ieri sera lo ha nominato lui ci è rimasto molto male perché è stata sempre lei ad evitare uno scontro in questi giorni.

Grande Fratello Vip, Francesco Oppini e Dayane Mello in guerra: “Ed io che ti consideravo una sorella”

Dopo la puntata, Francesco si è molto arrabbiato con Dayane per il suo comportamento. Sono giorni che la modella parla di lui con Adua Del Vesco e Francesco non ha per niente apprezzato il suo comportamento. “Ti avevo detto che eri una sorella per me, la sorella che non ho mai avuto, ma come mi è venuta in mente una cosa del genere? Come ho potuto dirlo? Io ci resto male quando una persona che reputo amica mi tradisce, e io ti reputavo una mia amica Dayane. Con te ho chiuso, non voglio più sapere niente di te”.

Francesco e Dayane avevano molto legato durante le prime settimane del programma ma quello che è successo sembra aver raggelato ogni tipo di rapporto tra di loro. Riusciranno a ritrovarsi o i rapporti resteranno in questo modo fino alla fine?