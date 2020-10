Halloween, dai Ferragnez a Baby K: i look più divertenti e sensuali – FOTO

Halloween è ormai alle porte. Look divertenti e sensuali: dai Ferragnez a Baby K, ecco come le star affrontano la “notte più paurosa dell’anno”

La notte di Halloween è finalmente arrivata. Dai Ferragnez a Baby K, passando per Giusy Ferreri e Francesca Michielin sono molte le star che hanno deciso di vestirsi per l’occasione. Si va da cosplay divertenti ed autoironici a veri e propri abiti succinti, dal tocco estremamente sensuale. Mentre ci apprestiamo ad intagliare le nostre zucche e scegliamo il film horror adatto alla serata, scopriamo insieme i look più originali di questo Halloween 2020.

Halloween, tutti i travestimenti delle star