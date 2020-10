Halloween, come intagliare una zucca in poche, semplici mosse

Halloween è alle porte. Scopriamo insieme come intagliare una zucca nel modo più semplice e pulito possibile.

Halloween è ormai alle porte. Come ogni anno, milioni di persone si apprestano ad intagliare le loro zucche, così da poter dar vita a spaventose lanterne decorative. Se non lo avete ancora fatto, vi spieghiamo come crearne una in poche e semplici mosse. Tutto ciò di cui avrete bisogno sono: uno o più coltelli affilati, alcuni fogli di giornale, un piatto, un cucchiaio, una matita e -ovviamente- la vostra zucca.

Halloween, come intagliare una zucca

Prima di cominciare, assicuratevi di aver posizionato la vostra zucca su un supporto solido e, soprattutto, “sacrificabile”. Se farete attenzione, riuscirete ad intagliarla senza sporcare troppo lo spazio intorno a voi, ma la prudenza non è mai troppa. Si consiglia dunque di posizionare la zucca su un ampio vassoio da forno o sopra uno strato di giornali che potrete poi buttare, arrecando il minimo danno alla vostra cucina.

Una volta posizionata la zucca nel modo corretto, il primo passo è intagliare la parte superiore. Utilizzate un coltello dalla punta molto affilata (si consigliano quelli da pane, ma con la lama non seghettata), per incidere un cerchio attorno al picciolo. Quando sarete soddisfatti del risultato ottenuto, affondate con più forza la lama e ricalcate il cerchio finché il vostro “coperchio” non comincerà a scollarsi. A questo punto girate il picciolo in senso orario e la zucca si aprirà.

Svuotate a questo punto la vostra zucca, aiutandovi con il cucchiaio (e con il coltello, se necessario). Dopo aver terminato quest’operazione, passate alla parte frontale.

Potete realizzare la bozza della vostra lampada su un foglio o disegnarla direttamente sulla superficie della zucca. Ciò che conta in questa fase è che prestiate la massima attenzione ai movimenti che fate. Tracciate occhi e bocca della zucca con una matita o un pennarello dalla punta fine e poi, quando siete soddisfatti dell’espressione che le avete dato, procedete ad intagliarla. Muovete la lama con molta attenzione, affondandola all’interno della zucca solo quando sarete abbastanza sicuri dei primi solchi tracciati e delle proporzioni che le state dando.

Potete dare alla vostra zucca l’espressione che desiderate. Aiutatevi con la striscia animata che vi abbiamo allegato e poi… date sfogo alla vostra fantasia!

