Lutto tra i Vigili del Fuoco di Treviso

Dario Guerra 55 anni: da due combatteva contro la malattia, lascia la moglie e due figli. Lunedì a Paderno l’ultimo saluto

PADERNO DEL GRAPPA – Vigili del fuoco del Nordest in lutto per Dario Guerra, collega di 55 anni che è mancato ieri per un tumore con cui combatteva da due anni.

Dario era in servizio dal 1997, prima nel Comando di Belluno nel distaccamento servizio a Cortina, dal 1999 in servizio al Comando di Treviso con il grado di vigile coordinatore.

Gli amici lo descrivono come grandissimo appassionato di sport, nella disciplina di sci alpinismo era considerato un ottimo atleta partecipando a gare nazionali, faceva parte anche della squadra di sci alpino del gruppo sportivo vigili del fuoco Treviso.

Persona solare e sempre disponibile con tutti. Lascia la moglie Sara e due figli, Anna e Marco di 12 e 9 anni. Ha combattuto due anni con la malattia, un guerriero fiducioso nelle sue forze: non ha mai dubitato di non guarire, diceva che aveva ancora troppe cose da fare. I funerali lunedì 2 novembre alle 15 nel palazzetto dietro la chiesa di Paderno.

