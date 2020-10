Marco Masini chi è: cosa fa oggi e i suoi ultimi lavori – FOTO e VIDEO

Trent’anni di carriera alle spalle, Marco Masini porta nel suo bagaglio personale e artistico tante emozioni. Diamo uno sguardo alla sua carriera e a ciò su cui sta lavorando oggi

Nato a Firenze nel 1964 Marco Masini si dedica alla musica fin da giovane, tanto da formare anche un gruppo musicale durante gli anni del liceo. Entrare nell’industria musicale non è stato semplice per lui che ricevette numerose porte in faccia prima di iniziare a solcare i primi passi come cantautore. Partì con la realizzazione di alcuni brani e prese parte alle colonne sonore di film come “Mediterraneo” e “Mery per sempre“. Duettò anche con Rosita Celentano nel brano “Dal tuo sguardo in poi“. La sua grande occasione arriva nel 1990 quando partecipa a Sanremo nella sezione dei giovani, vincendo con la canzone “Disperato“. Da quel momento iniziò la sua scalata al successo.

LEGGI ANCHE -> Sting e Zucchero di nuovo insieme, in uscita un nuovo brano

Marco Masini, una carriera tra polemiche e successi

I primi anni ’90 sono per Masini anni di crescita professionale: il suo secondo album “Malinconoia” vince il Festivalbar e vende più di un milione di copie. L’artista inizia a consolidarsi un posto sulla scena musicale segnata pero’ anche da molti momenti di difficoltà. Con l’uscita del suo terzo progetto, “T’innamorerai“, ricevette numerose critiche a causa del brano “Vaffanculo“. La traccia venne considerata inappropriata e per questo poco adatta alle radio e alla televisione. Il responso del pubblico invece lo rese uno dei brani più celebri di Masini. Ancora oggi trova posto tra i più significativi.

Lo stesso accadde qualche anno dopo con il brano “Bella stronza“. Entrambi i brani sono stati reinterpretati nel progetto “Masini + 1 30th Anniversary“, uscito quest’anno in celebrazione della sua carriera. Se per il primo brano si è affiancato a Luca Carboni, una nuova versione del secondo è stata realizzata insieme ai Modà.

Anni di grandi successi ma anche molto complicati che continuano a provare anche psicologicamente il cantautore tanto da annunciare un ritiro dalle scene nei primi anni 2000. Perseguitato da critiche e censure, a causa di alcuni pregiudizi nei confronti della sua musica e della sua persona, Masini accusò il colpo e decise di fermarsi. Lo stop durerà in realtà solo un paio d’anni e nel 2004 l’artista si ripresenta sul palco dell’Ariston vincendo il Festival con il brano “L’uomo volante“.

LEGGI ANCHE -> Tiziano Ferro, annuncio a sorpresa: quando esce il nuovo singolo

Da allora saranno sette le sue partecipazioni a Sanremo, compresa quella di quest’anno con il brano “Il confronto“. Nel corso della sua carriera Marco Masini si è reinventato artisticamente in più di un’occasione. La sua forza è stata quella di mantenere pero’ sempre una propria originalità e soprattutto di non temere di poter andare oltre gli schemi.

Per lui la musica è forma di espressione a trecentosessanta gradi e le sue canzoni colpiscono proprio per l’impatto che puntualmente creano. Limpido, diretto e coinvolgente, Marco Masini ha sempre saputo come arrivare al pubblico. Il cantautore è riuscito a farsi spazio anche sul mercato discografico estero tanto da realizzare diversi tour al di fuori dei confini italiani.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Masini (@marcomasini_official) in data: 9 Ott 2020 alle ore 1:36 PDT

Nelle ultime settimane si è impegnato nella promozione del suo nuovo singolo, l’inedito “La parte chiara“, estratto dall’album di duetti che ha voluto celebrare i suoi brani più noti. Il video ufficiale vede una Ravenna vuota fare da sfondo all’artista che, vestito in giacca e cravatta, si ritrova a fare i conti con se stesso.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter