Maria Elena Boschi. Carriera, curiosità, vita privata della politica italiana

Maria Elena Boschi. Capogruppo di Italia Viva alla Camera dei deputati. Carriera, curiosità e vita privata dell’ ex ministro del governo Renzi

La politica Maria Elena Boschi è nata il 24 gennaio 1981 formandosi nella provincia di Arezzo; figlia di Pierluigi Boschi, membro del Consiglio della Camera di Commercio di Arezzo, consigliere di amministrazione di Banca Etruria, di cui è stato anche vicepresidente. La madre è Stefania Agresti, dirigente scolastico ex vicesindaco di Laterina. Ha inoltre due fratelli: Emanuele, commercialista e revisore contabile, e Pierfrancesco, ingegnere civile.

La sua educazione è stata saldamente radicata nel cattolicesimo, è stata fin da giovanissima attiva nella vita religiosa della sua parrocchia. Ha frequentato il liceo classico Francesco Petrarca di Arezzo e successivamente si è laureata in giurisprudenza con il massimo dei voti presso l’ Università degli Studi di Firenze. E’ un avvocato civilista specializzata in diritto societario e dell’impresa, diritto delle società quotate e diritto bancario.

La sua ascesa politica è legata al nome di Matteo Renzi. In seguito alla vittoria alle primarie di quest’ultimo nel 2013 come segretario del PD, entra a far parte della Segreteria Nazionale del partito stesso. Viene successivamente nominata ministro senza portafoglio per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento. Nel 2016 viene nominata Sottosegretaria unica alla presidenza del Consiglio sotto il governo Gentiloni. Attualmente è capogruppo di Italia Viva alla Camera dei deputati.

Maria Elena Boschi: una politica di nuova generazione