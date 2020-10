Maria Teresa Ruta crolla nel Grande Fratello Vip: disperazione in casa. Ieri sera sua figlia Guenda Goria è stata ufficialmente eliminata dal gioco

Una puntata difficile ieri quella del Grande Fratello Vip per Maria Teresa Ruta. La famosa conduttrice infatti ha dovuto fare i conti con una perdita importante nel gioco: l’eliminata al televoto è stata sua figlia Guenda Goria, con grande scalpore dei ragazzi in casa che la vedevano già come una papabile vincitrice. Sembrava davvero molto amata dal pubblico e la sua eliminazione è stata come un fulmine a ciel sereno per tanti, ma non per Maria Teresa che ieri ha ammesso di averlo previsto.

Maria Teresa Ruta triste per sua figlia Guenda Goria: “Dovevo uscire prima io”

“Guenda si è esposta tanto, soprattutto nella lite con Enock” ha detto Maria Teresa, riferendosi a quando sua figlia si è scagliata contro il fratello di Balotelli per la frase sessista detta dal calciatore durante la sorpresa in puntata. “Io me lo aspettavo e l’ho avvertita di non restarci male. Si è esposta tanto e quando ti esponi è così. Mi dispiace perché non è così che doveva andare, sono pur sempre una madre, dovevo uscire prima io, non lei”. Anche oggi a pranzo lo ha ripetuto, scoppiando in lacrime.

Inoltre ha confessato di voler uscire dalla casa, e spera di essere la prossima eliminata. “A questo punto spero di uscire anche io, però mi dispiace perché anche se dovesse succedere, sarò uscita comunque dopo mia figlia. Dovevo essere eliminata io per prima, anche se solo due giorni prima, ma doveva andare così”.