Michelle Hunziker chi è: marito, figli e vita privata – FOTO

Ad oggi è senza alcun dubbio una delle conduttrici più amate della televisione ma Michelle Hunziker ha iniziato a muovere i primi passi come modella, per poi prendere la strada del mondo dello spettacolo. Nel 1995 incontra il cantante Eros Ramazzotti con il quale si sposerà solo qualche anno più tardi. I due hanno una figlia, Aurora, che attualmente sta seguendo le orme della madre nel mondo dell’intrattenimento. Una coppia molto amata dal pubblico quella formata da Michelle ed Eros, quest’ultimo le dedicò anche alcuni brani tra cui “Più Bella Cosa“. Dopo aver realizzato diversi lavori come modella inizia ad apparire in televisione con piccoli ruoli secondari. Il suo primo vero debutto come presentatrice risale al 1996 accanto a Paolo Bonolis nel programma “I cervelloni“.

Michelle Hunziker tra carriera e famiglia

La sua simpatia e genuinità la rendono tra i volti televisivi più freschi di quegli anni e i lavori per lei si moltiplicano. Nei primi anni 2000 le vengono affidati programmi di spicco delle reti Mediaset: da Zelig a Scherzi a Parte, dal Festivalbar a Striscia la Notizia. Nel frattempo continua a lavorare anche in Svizzera e in Germania. Parallelamente alla sua vita professionale anche quella privata viene seguita con interesse. Nel 2002 termina il suo matrimonio con Eros Ramazzotti, ma i due resteranno per gli anni a venire in buoni rapporti.

Intanto la carriera di Michelle decolla e debutta anche come attrice nella sit-com “Love Bugs” insieme a Fabio De Luigi, ottenendo un grande successo. La sua naturale predisposizione ai tempi comici e la sua personalità la rendono perfetta per il ruolo. Negli anni consolida la sua posizione come conduttrice tanto da essere scelta nel 2018 come prima donna per la conduzione del Festival di Sanremo accanto a Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino. Inutile dire che la sua capacità di tenere il palco si noterà anche in quell’occasione.

La sua vita privata ottiene una svolta nel 2011 quando incontra l’imprenditore Tomaso Trussardi, del quale si innamora. Si sposano nel 2014 e insieme hanno due figlie: Sole e Celeste. I due vivono felicemente il loro rapporto e condividono spesso con il pubblico la loro quotidianità. In particolare Michelle, molto amata sui social network anche per i suoi contenuti freschi e divertenti.

