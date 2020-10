Pandemia , anticipati i lockdown mirati : data e dettagli

Pandemia Covid19. L’impennata di contagi degli ultimi giorni sta facendo concretizzare sempre di più l’idea di lockdown anticipati e mirati

Secondo l’Istituto superiore di Sanità ( ISS ) l’epidemia è in rapido peggioramento. Sono undici le Regioni classificate a rischio elevato di una trasmissione non controllata del virus. Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte assieme alla Provincia di Bolzano starebbero affrontando già la fase 4. L’indice rt, parametro che misura la trasmissibilità infettiva, è a 1,70 , ben oltre la soglia di sicurezza.

Ieri i casi di contagio in Italia hanno superato le 31 mila unità. Il governo già da lunedì 2 novembre potrebbe prendere misure straordinarie ancor più restrittive di quelle vigenti. Nel frattempo le Regioni si stanno muovendo autonomamente per scongiurare il propagarsi dell’infezione. Gli istituti superiori e le università sono già chiuse, nuovo intervento si pensa per le scuole medie e si avvicina l’ipotesi di tornare alla tanto temuta didattica a distanza.

Andrea Crisanti, docente di Microbiologia dell’ Universita’ di Padova, sostiene che il nostro paese sia fortemente in ritardo riguardo le chiusure: “Ora stiamo inseguendo l’epidemia, speriamo che non sia troppo tardi”.

Pandemia Covid19. La situazione di Germania e Gran Gretagna

La Germania ha erogato 284 miliardi di euro per sovvenzionare lavoratori, imprese, scuola, trasporti e sanità. Si calcola siano ben 194 in piu’ rispetto a quelli stanziati dal governo italiano. Il paese tedesco ha toccato il dato piu’ alto dall’inizio della pandemia, con un totale di 518.753 contagi.

Il Times e il Guardian annunciano che il premier della Gran Bretagna, Boris Johnson, si appresta ad imporre un nuovo lockdown nazionale con lo scopo di frenare la seconda ondata di contagi.

