Post di sfogo dell’attore torinese: “Siamo schifati e rammaricati”

Luca Argentero pubblica un post per tutelare la sua famiglia e in particolare la figlia, Nina è stata messa sui giornali di Signorini e Brindani

Lo sfogo dell’attore torinese arriva come un fulmine a ciel sereno sui social. Luca Argentero questa volta non riesce a stare zitto e sputa sentenze contro i grandi giornalisti che hanno infranto la privacy della sua famiglia toccando in particolar modo sua figlia Nina, la piccola della casa. La bambina ha poco più di sei mesi e è stata fotografata e messa sui giornali senza il consenso dei genitori. In tal caso viene meno l’articolo 7 di quello che viene chiamato il decalogo del giornalista.

Il post dell’attore torinese a chi si riferisce?

Nel mirino ci son due grandi firme del giornalismo italiano, Alfonso Signorini e Umberto Brindani. Proprio loro hanno schiaffato sulle riviste la foto della neonata senza il consenso dei familiari. “Siamo indignati, schifati e rammaricati di come la parola rispetto venga a mancare davanti al denaro” scrive l’attore torinese in un post.

“Io e la mia compagna avevamo deciso di tutelare la cosa più preziosa che abbiamo” conclude l’attore che, da quanto si apprende, porterà avanti la causa.

