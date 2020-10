Romina Power e il ricordo che la commuove ogni volta

La Power condivide sui social un ricordo del suo viaggio in India per lavoro, che fa commuovere tutti

Visualizza questo post su Instagram India 🧡 Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 30 Ott 2020 alle ore 9:12 PDT

La cantante è andata in India anni fa per partecipare a uno sceneggiato televisivo, perché ha anche doti di recitazione. Infatti ha debuttato nel mondo dello spettacolo proprio come attrice e non cantante, nel lontano 1965 recitò nel film Ménage all’Italiana. Nel suo viaggio in India proprio per un lavoro come attrice, ha trovato l’amore per un nuovo paese.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Gloria Guenda, liquidata inaspettatamente dal GF Vip 2020

Il film in India che ha cambiato Romina Power

Visualizza questo post su Instagram Memories of India Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 30 Ott 2020 alle ore 5:53 PDT

La cantante è dunque partita per l’India, per girare uno sceneggiato, intitolato “Il ritorno di Sandokan”. Era formato da 4 episodi e il regista era Sergio Sollima, e la Power interpretava una giovane principessa indiana. Ed è proprio in questo ruolo che la vediamo nel post che ha pubblicato su Instagram, ricordando con gioia quel periodo della sua vita. Infatti per lei quel viaggio non è stato solo di lavoro, ma anche un viaggio spirituale e introspettivo che ha cambiato il suo modo di pensare e la sua visione del mondo.

Durante la permanenza in India ha appreso concetti estranei alla cultura occidentale con la quale però si è sentita a suo agio. La cantante ha anche scritto un libro in onore di questo viaggio, il titolo è Karma Express uscito nel 2017. Il libro è dunque ambientato in India. Il suo viaggio in India le ha fatto apprendere una cultura diversa e anche una religione diversa, infatti la Power è ormai convertita al buddismo.

TI POTRRBBE INTERESSARE ANCHE>>>Elettra Lamborghini intimo bollente: slip e reggiseno top, blocco su Instagram -FOTO

Visualizza questo post su Instagram Foto cartolina degli anni ‘70 Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 5 Giu 2020 alle ore 12:01 PDT

Ed è anche grazie alla filosofia del buddismo che è entrato a fare della sua vita, che lei è riuscita ad affrontare drammi della sua vita in modo migliore, come il divorzio dal marito Al bano. Nella foto pubblicata è davvero divina Romina, erano molti anni fa avrà avuto una trentina d’anni ed era splendida.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.