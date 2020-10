Scatti Roshelle Instagram, la lodigiana mette in mostra il suo fantastico fisico, con gambe e lato b che fanno sognare i suoi followers.

Visualizza questo post su Instagram Per sterzare giro tutto il joystick since 1995 😓🎮 Un post condiviso da Roshelle (@roshellemusic) in data: 28 Ott 2020 alle ore 12:29 PDT

Anche per Roshelle Instagram rappresenta un nutrito serbatoio di fama e celebrità. La ragazza ha tanti followers che stravedono per lei e che assiepano il suo profilo social. Questo perché la 25enne originaria di Lodi li delizia con degli scatti di una sensualità e di una seduzione che arrivano fino al limite massimo consentito.

Lei è bellissima, complice anche quella chioma rosa che ha sostituito un taglio biondo più lungo. Qualsiasi look lei scelga, la cantante sta bene. E Roshelle avevamo imparato a conoscerla e ad apprezzarla a ‘X-Factor’ nell’edizione di un anno fa.

Roshelle Instagram, la ragazza è uno splendore assoluto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roshelle (@roshellemusic) in data: 26 Ott 2020 alle ore 10:19 PDT

Lei allora colpì non solo per la bellezza ed anche per il carattere bello tosto, ma pure per la sua voce pregevole. Il suo vero nome è Rossella Discolo e sembra che anche Fedez straveda per lei. Non a caso lui l’aveva avuta nella sua scuderia quando lei prese parte al noto talent show. Le cronache rosa la danno ancora fidanzata con Paride, diventato suo manager. La loro storia affonda le radici nell’ormai non più così vicino 2014.

Visualizza questo post su Instagram Non farmi piangere o il mio saw mi vendicherà Un post condiviso da Roshelle (@roshellemusic) in data: 8 Ott 2020 alle ore 5:00 PDT