Silvia Toffanin in lacrime a Verissimo: “Difficile questa puntata”

Silvia Toffanin si commuove in puntata insieme a Michelle Hunziker. Tanti messaggi per lei ed il suo dolore per la mamma

Silvia Toffanin come ogni sabato alla conduzione del suo programma storico su Canale 5, Verissimo. Per lei però oggi è una puntata diversa, non come tutte le altre. La compagna di Pier Silvio Berlusconi ha affrontato solo qualche giorno fa un grave lutto., la perdita della persona più cara.

La conduttrice ha detto addio alla sua mamma, la signora Gemma Parison che secondo la stampa era ammalata da qualche mese. La Toffanin e il compagno Pier Silvio Berlusconi sono stati sommersi dai messaggi di cordoglio e di sostegno. Entrambi non hanno un profilo social ma l’affetto di colleghi, amici e fans è arrivato ugualmente.

Nella puntata di oggi la Toffanin non ce l’ha fatta a trattenere le lacrime e insieme a Michelle Hunziker è scoppiata a piangere. “È difficile questa puntata” ha detto con la voce rotta dopo aver salutato i suoi telespettatori dicendo: “Siamo qui, sono qui”.

Silvia Toffanin commozione con Michelle Hunziker

Dopo l’apertura Silvia Toffanin accoglie in studio la sua cara amica Michelle Hunziker che da mercoledì ritorna su Canale 5 con All Together Now e con lei si è commossa più volte.

I suoi occhi pieni di lacrime nel guardare il video dedicato a mamma Michelle e per Silvia i pensieri volano alla sua mamma che l’ha lasciato da poco. La sua amica cerca di distrarla parlando delle sue figlie ma l’umore non è dei migliori e anche Michelle alla fine si commuove insieme a Silvia.

“Avevo promesso di non piangere. Ma sono una tua amica e sono empatica con te – ha detto la moglie di Tomaso Trussardi – È difficile questa puntata. Ti voglio bene”.

Inutile dire che la commozione e la fragilità di Silvia Toffanin in un momento così delicato ha toccato l’animo e il cuore dei suoi telespettatori.

Tantissimi sono stati i commenti di sostegno per lei su Twitter: “Vederla così spezza il cuore” scrive un utente, e poi ancora: “Si vede che sta soffrendo” e anche “È tornata già al lavoro con il dolore negli occhi, chapeau”.

