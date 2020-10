Sofia e Juan, separati ormai da dieci mesi a causa della diffusione del COVID-19, non hanno tuttavia rinunciato a coronare il loro sogno di vita insieme.

Sofia e Juan, da tempo innamorati e promessi sposi a partire dall’inizio del 2020, non immaginavano che sarebbero stati costretti a rimanere lontani per così tanto tempo. Alla vigilia del propagarsi della pandemia da coronavirus i due promessi sposi avrebbero dovuto rinunciare momentaneamente al loro proposito di costruire una vita assieme.

Lei italiana e lui colombiano, nonostante la tenacia nel cercare una soluzione alternativa per vedersi, ed al contempo grazie alla forte speranza generatasi dalla riduzione dei contagi di inizio Settembre, la data precedentemente stabilita in autunno per il giorno delle loro nozze è stata inevitabilmente annullata.

Potrebbe interessarti —>>>Il ritorno dei Maneskin: con “Vent’anni” si mettono a nudo

Skype, oggi sostegno per gli innamorati

Fortunatamente, però, al giorno d’oggi la tecnologia offre innumerevoli alternative agli incontri. Skype, per primo, ha protetto il loro obiettivo rendendo possibile nei prossimi giorni la realizzazione della cerimonia attraverso la sua piattaforma di video call. E, come accade nei film a lieto fine, per questa volta la promessa tra i due non avrà confini burocratici o di nazionalità.

Leggi anche —>>> PANDEMIA , ANTICIPATI I LOCKDOWN MIRATI : DATA E DETTAGLI

In questo modo lo “scambio del sì” tra i due innamorati avrà felicemente luogo il 3 Novembre. Senza troppe pretese, e malgrado le non poche difficoltà, pare che entrambi i due sposini saranno inoltre accompagnati da un rigoglioso e palpabile ottimismo, rimanendo saldamente fiduciosi di potersi guardare nuovamente negli occhi al più presso possibile, e così celebrare una volta per tutte e degnamente questo loro traguardo così importante.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Giada Ciliberto