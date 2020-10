A SportMediaset giornalista positiva a seguito di un controllo al tampone. Si tratta di un volto di punta, molto amato. Le sue parole.

È decisamente amara la scoperta fatta all’interno della redazione di SportMediaset, con una giornalista positiva a seguito di un tampone di controllo. Purtroppo il virus ha colpito la bravissima ed altrettanto bella Giorgia Rossi.

È lei stessa a dare questa notizia, attraverso il suo profilo personale Instagram. La 33enne romana conduttrice di ‘Pressing Serie A’ scrive quanto segue. “Ciao a tutti, purtroppo è toccato anche a me. Positiva al Covid-19. Sono a casa, sotto osservazione medica ma non potrò esserci domani a ‘Pressing’. Saró sicuramente davanti alla tv pronta come sempre a tifare per la meravigliosa squadra di Mediaset. Mi raccomando seguite le regole e state attenti. Vi abbraccio”.

SportMediaset giornalista positiva, Giorgia Rossi: “Sto bene, voi rispettate le regole”

Visualizza questo post su Instagram Ieri #Pressingseriea 🖤 #sportmediaset #mediaset #italia1 Un post condiviso da Giorgia Rossi (@giorgy0506) in data: 26 Ott 2020 alle ore 2:59 PDT

Sono tantissimi i messaggi che la Rossi sta ricevendo. Tanti tra i suoi conoscenti ed i followers ed ammiratori le stanno facendo coraggio e le stanno dicendo di volerla vedere presto in onda. Lei dovrà restare in isolamento domiciliare per le prossime due settimane e l’augurio è che tutto questo possa concludersi il più presto possibile.

Visualizza questo post su Instagram Ieri #pressing. 🖤 #sportmediaset #italia1 #mediaset Un post condiviso da Giorgia Rossi (@giorgy0506) in data: 19 Ott 2020 alle ore 3:38 PDT

Giorgia Rossi sta ottenendo un successo sempre più crescente già da molto tempo, grazie alla conduzione del telegiornale sportivo di SportMediaset e di ‘Pressing Serie A’. Che fa riscontrare sempre un ottimo indice di ascolti.

