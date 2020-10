Tommaso Zorzi, Alba Parietti gli risponde: “Sfida accettata”. Al Grande Fratello Vip ieri sera l’influencer ha scoperto che la mamma di Francesco Oppini ha detto delle cose sul suo conto

Ieri sera è stata una puntata difficile al Grande Fratello Vip. I concorrenti hanno dovuto superare molteplici prove e il loro stress è stato messo a dura prova: momento difficile in particolare per Tommaso Zorzi, a cui sono stati letti dei commenti che Alba Parietti ha fatto sul suo conto. L’influencer nella casa ha molto legato con il figlio della showgirl, Francesco Oppini, e dopo la loro lite di qualche giorno fa la madre si è scagliata contro di lui per difendere il figlio. Questo ha scaturito molte polemiche e Signorini ha deciso di farlo sapere anche al diretto interessato.

Alba Parietti risponde a Tommaso Zorzi: “Sfida accettata, ci vedremo”

Tommaso ha proposto alla mamma di Francesco di parlarne fuori dal programma, viso a viso, e quando Francesco ha avuto modo di parlare con la madre in videochiamata, lei in un certo senso si è scusata per quanto detto contro Tommaso. “Lui è molto sensibile, non lo conosci” l’ha ammonita Francesco, scagliandosi contro di lei per difendere l’amico. Oggi Tommaso ha preparato una zucca in occasione di Halloween con inciso il nome “Alba”. Insieme a Francesco ha lanciato l’invito per un confronto, anche dentro la casa e durante la prossima puntata.

Lei ha pubblicato il video sui social e ha risposto prontamente: “Sfida accettata!”. Cosa vorrà dire? Alba sarà in puntata lunedì per parlare con Tommaso e chiarire quello che è successo tra di loro? Francesco è convinto che i due, superate le incomprensioni, potranno andare molto d’accordo.